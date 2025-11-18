Mevaco GMBH steigert Produktivität im Vertrieb durch digitalisierte Telefonieprozesse aus der Cloud

Zu diesem Zeitpunkt entschied sich MEVACO, von der innerbetrieblichen Hardware auf eine zentrale, cloudbasierte Telefonielösung aus einer Hand und von einem Betreiber umzusteigen, um den Support und die Administration zu vereinfachen. Besonders im Fokus: Die neue Telefonieplattform sollte direkt mit dem Backend des Onlineshops – seit 2018 auf Basis der cloudbasierten Salesforce®-CRM-Lösung – verbunden sein, um auch die Prozesse im Vertrieb zu automatisieren und zu optimieren. „Die Konnektvität mit der Salesforce-CRM-Lösung war die wichtigste Anforderung. Ein Anbieter, der hier keine entsprechende Schnittstelle vorweise konnte, kam für uns nicht infrage“, blickt E-Commerce-Manager Ahrens zurück.

Speziell in diesem Punkt konnte Avaya in der Ausschreibungsphase durch die RingCentral-Integration voll und ganz überzeugen. Nach gründlicher Planung der Rufnummer-Portierung wurde daher Avaya Cloud Office im Jahr 2021 den Anwendern bei MEVACO ohne größeren Schulungsaufwand zur Verfügung gestellt. „Die Einführung der Telefonie verlief reibungslos. Doch diese initiale Einrichtung war nur der Grundstein. In den folgenden drei Jahren wurde Avaya Cloud Office immer weiter in die Systemlandschaft von MEVACO als IT-getriebenem Unternehmen integriert“, fährt Achim Ahrens fort.

Somit laufen heute nicht nur die Prozesse im automatisierten Onlineshop – beispielsweise Auftragsannahme und Angebotserstellung – in Minutenschnelle durch die verschiedenen ITSysteme, etwa in der Produktion oder durch das nahtlos integrierte ERP-System für Rechnungsstellung oder Lagerlogistik. Auch der gesamte Vertrieb kann durch die RingCentralIntegration von Avaya Cloud Office mit dem Backend der Salesforce-CRM-Lösung direkt von dort via Softphone telefonieren. Alle Kontakte, Bestellungen oder Angebote stehen dabei zur Verfügung, eingehende Anrufe werden sofort identifiziert und die zugehörigen Kundendaten angezeigt.