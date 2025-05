Mevaco GMBH aumenta la produttività dei sistemi di vendita grazie ai processi di telefonia digitalizzati in cloud

Per semplificare il supporto e l’amministrazione, MEVACO ha deciso di passare da soluzioni di hardware in loco a una soluzione di telefonia centrale basata sul cloud e gestita da un unico fornitore. Requisito particolare: la nuova piattaforma di telefonia deve essere collegata direttamente al backend dello shop online (basato sulla soluzione CRM Salesforce® in cloud dal 2018) in modo da poter automatizzare e ottimizzare anche i processi di vendita. “La connessione con il CRM Salesforce era il requisito più importante. Non avremmo considerato un fornitore non in grado di fornire un’interfaccia appropriata su questo sistema”, afferma Ahrens, responsabile e-commerce.

Grazie alla sua integrazione RingCentral, Avaya ha convinto totalmente MEVACO su questo particolare punto durante la fase di gara d’appalto. Dopo un’approfondita pianificazione della portabilità del numero di telefono, Avaya Cloud Office è stato quindi reso disponibile agli utenti di MEVACO nel 2021 senza eccessivi investimenti di tempo e risorse per la formazione. “L’introduzione del sistema di telefonia è avvenuta senza problemi e senza interruzioni, ma la struttura iniziale era solo la base. Nei tre anni successivi, Avaya Cloud Office è stato sempre più integrato nell’insieme dei sistemi MEVACO come azienda IT”, continua Achim Ahrens.

Adesso, non sono solo i processi nello shop online automatizzato (ad esempio l’accettazione degli ordini e la creazione di preventivi) a essere eseguiti in pochi minuti attraverso i vari sistemi IT, come in produzione, o attraverso il sistema ERP perfettamente integrato per la fatturazione o la logistica del magazzino, ma anche l’intero reparto vendite può utilizzare l’integrazione RingCentral di Avaya Cloud Office con il backend della soluzione CRM Salesforce direttamente da lì tramite softphone. Tutti i contatti, gli ordini o le offerte sono disponibili, le chiamate in entrata vengono immediatamente identificate e vengono mostrati i dati corrispondenti del cliente.