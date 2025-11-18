Aflac
Transformation der Versicherungswelt durch Empathie und Innovation: Aflacs Weg zu einer verbesserten Kunden- und Mitarbeitererfahrung
Übersicht
Aflac wurde 1955 gegründet und ist eine führende Fortune-500-Versicherungsgesellschaft mit über 12.000 Mitarbeitenden und Millionen von Versicherungsnehmern. Als führender Anbieter von Krankenzusatzversicherungen in den USA* bietet Aflac Policen an, die bestimmte Kosten decken, die nicht im Rahmen der traditionellen Krankenversicherung abgedeckt sind. Unter der Leitung von Mary Daniel, VP of Customer Solutions Center, hat Aflac seine Betriebsabläufe mithilfe von Technologien und Prozessen so umgestaltet, dass die Kunden- und Mitarbeitererfahrung nun im Vordergrund steht, was zu erheblichen Verbesserungen in den Bereichen Kundentreue, Mitarbeiterbindung und allgemeine Unternehmensleistung geführt hat.
- 12.000 Mitarbeitende
- 20 Mrd. USD Umsatz
- 1955 Gründungsjahr
Herausforderung
- Stressreduzierung für Kunden und Mitarbeitende und den Fokus auf den Genesungsprozess legen
- Gewährleistung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses bei Zusatzversicherungen für die Kunden
- Eine möglichst einfache Erfahrung für Kunden und Mitarbeitende
- Sicherstellung, dass die Mitarbeitenden über die entscheidenden Tools verfügen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen
- Anwerbung und Bindung der besten Mitarbeitenden durch berufliche Entwicklung und Karriereförderung
Ergebnisse
- Die Kundenzufriedenheit wurde innerhalb von 2 Jahren um 11 Prozentpunkte gesteigert und die durchschnittliche Bearbeitungszeit um 15 Prozent reduziert.
- Die Betriebszugehörigkeit der spezialisierten Agenten erhöhte sich um 10 Prozentpunkte, was zu einer erfahreneren und leistungsfähigeren Belegschaft führte.
- Die gesteigerte Kundenzufriedenheit führte zu einer verstärkten Loyalität und mehr Weiterempfehlungen.
Ergebnisse & Wichtigste Erfolge
Der strategische Fokus auf Customer Experience (CX) und Employee Experience (EX) hat bei Aflac zu bemerkenswerten Erfolgen geführt:
- Die Aufnahme von Mary Daniel in die Constellation Research AX100-Liste für ihren innovativen Ansatz zur Transformation der Kundenerfahrung.
Wichtigste Erfolge
- Die Integration von Einfühlungsvermögen und Technologie bei Aflac hat in der Versicherungsbranche neue Maßstäbe gesetzt.
- Die Partnerschaft mit Avaya hat es Aflac ermöglicht, innovative Lösungen im eigenen Tempo zu implementieren und eine nahtlose Integration in bestehende Prozesse zu gewährleisten.
- Die kontinuierliche Verbesserung sowohl der Kunden- als auch der Mitarbeitererfahrung trägt dazu bei, das Unternehmenswachstum und die betriebliche Effizienz signifikant zu steigern.
Herausforderungen
Aflac kümmert sich um die Interaktion mit den Kunden bei äußerst belastenden Lebensereignissen, wie etwa Krebsdiagnosen, in deren Rahmen Einfühlungsvermögen und Unterstützung entscheidend sind. „Dies kann eine sehr traumatische und emotionale Zeit sein. Sie wissen wirklich nicht, wie Sie alles meistern sollen, Sie haben Angst, und die Abläufe können kompliziert sein. Wir erkennen den besonderen Bedarf dieser Kunden“, wie Daniel erklärte. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden gut gerüstet, geschult und motiviert sind, um sensible Interaktionen wie diese zu bewältigen. Die Herausforderung bestand für Aflac darin, die Interaktion zu vereinfachen, den Stress für Kunden und Mitarbeitende zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten.
Aktionen
- Die Einrichtung eines spezialisierten Teams für die Bearbeitung von Neuanträgen bei Krebserkrankungen, das in traumatischen Zeiten persönliche Unterstützung bietet.
- Die Verlagerung der Metriken von der nach innen gerichteten Sicht zur Kundenorientierung, wobei „Customer Ease“, also Kundenfreundlichkeit, zur primären Metrik wird.
- Die Implementierung kontinuierlicher Schulungsprogramme, einschließlich Micro-Learning- und Engagement-Initiativen.
- Die Bildung eines Mitarbeiterbeirats, um Mitarbeitende an vorderster Front in die Entscheidungsfindung einzubeziehen und ein Gefühl der Eigenverantwortung und des Engagements zu fördern.
- Die Einführung von Technologien für eine unterbrechungsfreie Integration neuer Funktionen, wie z. B. Automatisierung der Anrufabwicklung, Personaloptimierung, Sprachrouting in natürlicher Sprache.
- Die kontinuierliche Bewertung neuer Technologien, wie z. B. die aktuellen Entwicklungen rund um Avaya AI Agent Assist – von Aflac als „Bionic Eye“ bezeichnet – zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung.
Fazit
Die Reise von Aflac mit Avaya veranschaulicht, wie ein ausgewogener Ansatz für Technologie und menschliches Einfühlungsvermögen den Geschäftsbetrieb revolutionieren kann. Daniel dazu: „In unserer Branche ist es wichtig zu verstehen, dass man Empathie nicht digitalisieren kann ... Unternehmen sind schnell dabei, digitale Lösungen zu skalieren, um jedoch in großem Maßstab Mehrwert zu erzielen, muss man ein gesundes Gleichgewicht zwischen Mensch und Technologie erreichen.“
Durch die Fokussierung auf die ganzheitliche menschliche Erfahrung hat Aflac nicht nur die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit verbessert, sondern auch einen erheblichen Geschäftserfolg erzielt, was die Bedeutung von bewusster, einfühlsamer Innovation für das langfristige Wachstum und die Kundenbindung unterstreicht.
Mary Daniel, VP of Customer Solutions Center, Aflac
Über Aflac Incorporated
Aflac Incorporated (NYSE: AFL), ein Fortune-500-Unternehmen, bietet über seine Tochtergesellschaften in den USA und Japan seit fast 70 Jahren Millionen von Versicherungsnehmern und Kunden finanziellen Schutz und ein Gefühl der Sicherheit.
