Trasformare il settore assicurativo attraverso l’empatia e l’innovazione: come Aflac ha migliorato le esperienze di clienti e dipendenti

Aflac gestisce interazioni con i clienti durante eventi di vita per loro altamente stressanti, come le diagnosi di cancro, in cui empatia e supporto sono di fondamentale importanza. “Questo può rappresentare un momento molto traumatico ed emotivo. Non si sa davvero come orientarsi, si ha timore e i processi possono essere complicati. Siamo consapevoli che questi clienti hanno delle esigenze particolari,” ha spiegato Daniel. È essenziale garantire che i dipendenti siano ben equipaggiati, formati e motivati a gestire queste interazioni delicate. La sfida di Aflac era dare priorità alla facilità di interazione, contribuire a ridurre lo stress sia per i clienti che per i dipendenti, semplificare i processi e mantenere alti livelli di soddisfazione dei clienti.