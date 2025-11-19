Bereits seit Längerem stand fest, dass die analoge Telefonanlage der Klinik durch eine moderne Telekommunikationsplattform ersetzt werden sollte. „Als digitales Krankenhaus, mit papierlosen Prozessen und elektronischer Patientenakte, müssen wir auch in der Kommunikation von innovativen Funktionen und Leistungsmerkmalen profitieren, die weit über die reine Telefonie hinausgehen“, macht IT-Leiter Kuper klar. Folglich hatte die Ammerland-Klinik zunächst die Telekommunikation organisatorisch von der Haustechnik in die IT-Abteilung überführt. Anschließend wurden die am Markt verfügbaren Technologieanbieter einer sorgfältigen Analyse unterzogen. „In den Punkten innovative Funktionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Migration unserer bestehenden Prozesse auf eine neue, digitale Plattform hat sich Avaya durchgesetzt“, begründet Kuper den Ausgang des Auswahlverfahrens.

Schritt für Schritt hat die Ammerland-Klinik seitdem ihre alte Telefonielösung durch eine digitale Plattform für die Sprach-, Video- und Datenkommunikation ersetzt. „Zunächst wurde unsere Telefonie auf die Unified-Communications-Plattform Avaya Aura Subscription migriert“, erinnert sich Kuper. Redundant und ausfallsicher auf zwei (virtualisierten) Servern und in unterschiedlichen Gebäuden installiert, bildet Avaya Aura die Basis für eine Reihe moderner Nutzungsszenarien. Beispielsweise wurde die bestehende DECT-Abdeckung auf dem gesamten Gelände durch eine IP-DECT-Lösung ersetzt.

Heute stehen den Ärzteteams und dem Pflegepersonal in der Ammerland-Klinik und im Bundeswehrkrankenhaus rund 700 DECT Telefone zur Verfügung. „Die Teams sind hierdurch überall mobil erreichbar, können dank IP-Technologie Rufnummern anderer Abteilungen oder externer Teilnehmender über die integrierten Telefonbücher abfragen und Rufnummern von OP- oder Stationsleitung virtuell übergeben“, sagt Kuper.

Ebenfalls in die IP-DECT-Telefonie integriert ist der Alarmierungsserver MACS, über den beispielsweise intelligente Brandalarmmeldungen je nach betroffener Station oder Gebäude automatisiert verschickt werden.