Volksbank Tettnang

Statt die unternehmensweite Kommunikationsplattform auf separaten Servern vorzuhalten, werden die unterschiedlichen Avaya-Aura- Anwendungen heute über eine VMware-Infrastruktur in der hauseigenen Cloud bereitgestellt. Das reduziert Hardwarekosten und erhöht die Flexibilität. Auch Wartungsaufwand, Instandhaltungskosten und Ausfallrisiken sinken. „Um Defekte und Störungen in physikalischen Servern zu beheben, ist meist Zeit und Geld erforderlich“, so der der Leiter IT/Organisation. Bei Störungen innerhalb der Private Inhouse Cloud kann dagegen eine defekte virtuelle Maschine im Handumdrehen durch eine neue ersetzt werden.

„Außerdem ist Avaya Aura VE vollständig redundant ausgelegt. Potenzielle Ausfallrisiken gehen damit gegen null“, sagt Ehrle. Die Virtualisierungslösung verwaltet systemrelevante Funktionen wie Software- Dopplung oder redundante Sitzungssteuerungen und gewährleistet so den reibungslosen Systembetrieb in der Tettnanger Cloud. Integrierte Werkzeuge zur Diagnose, Bereitstellung und zum Traffic-Management tragen ebenfalls zur effizienten Administration der Lösung bei.

So können sich die IT-Mitarbeiter mit voller Kraft wichtigen Aufgaben wie dem Support der Anwender oder der Weiterentwicklung der Systemlandschaft widmen. Und das ist auch gut so, denn der Bedarf nach Unterstützung und Services durch die IT wächst. „Wir brauchten dringend Freiräume, um die Anforderungen von Management und Kollegen zuverlässig und vor allem zeitnah umzusetzen“, führt Ehrle aus. „Avaya Aura VE ebnet den Weg dorthin. Und hilft uns auch bei der Organisation unserer Helpdesk- Prozesse.“ Während Nutzeranfragen früher ungefiltert bei Ehrle und seinem Team aufliefen, sorgt heute die virtualisierte Contact-Center-Lösung Customer Interaction Express (CIE) für eine effiziente Steuerung eingehender Anrufe.

Für die restlichen Bankmitarbeiter bleibt dagegen trotz Virtualisierung alles beim Alten: Die modular aufgebaute Suite von Avaya erschließt ihnen weiterhin den Zugang zu speziellen Services – etwa automatische Wiederwahl, Anrufweiterleitung oder Anruflisten. So lassen sich Rückrufservices standortübergreifend nutzen, Telefonkonferenzen per Knopfdruck organisieren. Dank der Mobilfunkintegration sind die Mitarbeiter auch unterwegs unter ihrer Festnetzdurchwahl erreichbar. Die Anbindung neuer Geschäftsstellen oder Arbeitsplätze hat sich hierdurch erheblich vereinfacht: „Wir können bestehende Rollentypen oder Konfigurationen einfach auf die neuen Endgeräte übertragen“, erklärt der Leiter IT/Organisation Ehrle. Und auch der 2018 anstehenden Ablösung der ISDN-Anschlüsse durch das Session Initiation Protocol (SIP) sieht er gelassen entgegen. Schließlich ist Avaya Aura VE bereits auf SIP- basierte Infrastrukturen ausgelegt.