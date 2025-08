Die Zahlen geben ihm Recht: Allein die 670 Verwaltungs- und technischen Mitarbeiter nehmen täglich mehr als 3.000 Mal den Hörer in die Hand. Sie beraten Studierende, informieren rund um die Hochschule, stellen Kontakte zu Unternehmen und Partnern her, koordinieren Projekte und Verträge, bearbeiten Anträge – und halten so den Campus am Laufen. Auch die rund 100 Professoren stimmen sich häufig per Telefon mit Kollegen, Studierenden, Partnern und potenziellen Geldgebern ab. Vor allem innerhalb des Campus ist der Abstimmungsbedarf groß: 60 Prozent aller Telefonate sind interne Anrufe.In der Vergangenheit bremste eine in die Jahre gekommene Telefonanlage allerdings zuweilen den Gesprächsfluss. Aufgrund begrenzter Ausbaumöglichkeiten mussten sich zum Beispiel einige Mitarbeiter ein Endgerät teilen. Die Folge: eingeschränkte Erreichbarkeit und Unterbrechungen in den Arbeitsabläufen. Außerdem standen für viele Mitarbeiter nur analoge Telefonanschlüsse ohne jegliche Komfortfunktionen zur Verfügung.

„Uns war bereits 2010 klar, dass die alte Telefonanlage auf Dauer den wachsenden Anforderungen nicht standhalten konnte“, erinnert sich Steudel. Also wurde eine neue, zukunftsorientierte Lösung gesucht, gefunden und schrittweise auf dem Campus ausgerollt: Heute sorgt die Unified-Communications-Plattform Avaya Aura in Ilmenau für reibungslose und kostengünstige Kommunikationsprozesse. Und jedem Mitarbeiter kann ein eigenes Telefon zur Verfügung gestellt werden.

Die redundant ausgelegten, virtualisierten Kommunikations-Server bündeln die rund 2.400 Anschlüsse der 30 Campus-Gebäude in einem homogenen Verbund. Neue Nebenstellen lassen sich per Mausklick freischalten, Telefonnummern im Handumdrehen zuordnen. „Das war früher um einiges umständlicher“, freut sich Netzwerkadministrator Steudel über die Arbeitserleichterung.