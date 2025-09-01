Zeit ist Geld – das gilt vor allem in der Gastronomie. Und zwar nicht nur, wenn „à la minute“ gekocht wird. Alles muss schnell gehen, auch beim Einkauf. Umso besser, dass Köche, Kantinen und Cateringdienste sich dabei auf die Transgourmet Deutschland GmbH verlassen können. Der Vollversorger ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar und liefert seinen Kunden Lebensmittel und Kochzubehör direkt ins Haus. Im Berliner Contact Center ebnen Kommunikationslösungen von Avaya den Weg zu hoher Beratungsqualität und effizienten Abläufen.

„Mit gutem Geschmack ist es ganz einfach: Man nehme von allem nur das Beste.“ Was bereits Schriftsteller Oscar Wilde auf den Punkt brachte, gilt in der Gastronomie bis heute. Dafür, dass bei Hotels und Gaststätten, Krankenhäusern und Kreuzfahrtschiffen, Cateringfirmen und Systemgastronomen das Beste pünktlich und frisch auf den Tisch kommt, sorgt die Transgourmet Deutschland GmbH. Das Unternehmen zählt mit 3.500 Mitarbeitern, einer Lagerfläche von 600.000 m2 und einem Warenangebot von mehr als 15.000 Produkten heute zu den marktführenden Lieferanten von Großverbrauchern. Ob Gemüse, Fisch oder Fleisch, Wein, Wasser oder Kochutensilien – die Produktpalette lässt kaum einen Wunsch offen. Zugleich punktet Transgourmet bei seinen mehr als 35.000 Kunden mit erstklassigem Service. Dafür wurde das Unternehmen 2015 von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) als einer der führenden Kundenchampions im Land ausgezeichnet. „Das zeigt, dass unser stringent kundenorien- tiertes Handeln Früchte trägt“, freut sich Transgourmet-Geschäftsführungs- vorsitzender Frank Seipelt.

Neben den regionalen Vertriebsmitarbeitern bilden die rund 150 Agenten im Berliner Contact Center die Basis für die hohe Kundenzufriedenheit. Schließlich wollen im Schnitt täglich 3.000 Anrufer ihre Bestellungen loswerden. Doch damit nicht genug: „Wir bieten Küchenchefs und Systemgastronomen Beratungsservices, die exakt an ihren individuellen Bedürfnissen ausgerichtet sind“, erklärt Dana Ratschke, im Contact Center von Transgourmet für die Themen Social Media und Marketing verantwortlich. Beispielsweise wenn es darum geht, die passenden Weine zur geplanten Spargelkarte zu empfehlen oder Küchenchefs bei der Auswahl von Fisch- und Fleischprodukten zu unterstützen. Dafür arbeiten im Contact Center von Transgourmet neben kaufmännischen Mitarbeitern auch eine Vielzahl ausgebildeter Köche. Sie verfügen über umfangreiches Branchen- und Produktwissen und sind den Kollegen an der Gastronomiefront willkommene Sparringspartner.