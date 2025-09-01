Gut für STEMMER IMAGING: Der europäische Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien liefert seit 30 Jahren Lösungen für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft. Damit das künftig noch reibungsloser funktioniert, hat das Unternehmen seine internationalen Landesgesellschaften nun mithilfe von IP Office von Avaya in einem einheitlichen Kommunikationsverbund integriert.

Drin oder nicht drin? Die Frage, die sich Linienrichter Tofik Bachramow am 30. Juli 1966 im Wembley-Stadion stellte, erhitzt auch ein halbes Jahrhundert später so manches Gemüt dies- und jenseits des Ärmelkanals. Denn immerhin ging es um die Weltmeisterschaft. Inzwischen gehören solche Fehlentscheidungen bei Fußballturnieren der Vergangenheit an. Mithilfe moderner Torlinientechnik entscheiden Schiedsrichter auf Basis gestochen scharfer Echtzeitbilder, ob ein Ball vor, auf oder hinter der Torlinie aufschlug. Doch nicht nur im Sport unterstützen hochleistungsfähige Bildverarbeitungssysteme die Entscheidungsfindung. „Von der Automobilindustrie bis hin zur Medizintechnik gibt es kaum ein Produkt, das nicht irgendwann einmal mit unseren Systemen in Berührung kommt“, sagt Christof Zollitsch, Geschäftsführer der STEMMER IMAGING GmbH mit Hauptsitz in Puchheim bei München. Der europaweit tätige Spezialist für Bildverarbeitungstechnologie liefert Hard- und Softwarekomponenten für die Entwicklung und den Einsatz wettbewerbsfähiger Bildverarbeitungssysteme. Zudem überzeugt STEMMER IMAGING mit einem umfassenden Serviceangebot. Das kommt an: „Mit 83,7 Millionen Euro haben wir im vergangenen Jahr einen neuen Umsatzrekord aufgestellt“, freut sich Geschäftsführer Christof Zollitsch. Dazu trugen auch die Landesniederlassungen in Großbritannien, Schweden, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz bei.