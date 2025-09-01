Stadt Görlitz

Der Freistaat Sachsen steht bei Touristen aus aller Welt hoch im Kurs: Jährlich zieht es fast acht Millionen Besucher in die Heimat von August dem Starken. Vor allem Leipzig, Dresden und das Erzgebirge haben sich in den letzten Jahren als Publikumsmagnete entwickelt. Aber auch abseits der weltbekannten Hotspots hat das ostdeutsche Bundesland eine Menge zu bieten. Zum Beispiel in Görlitz. Rund 4.000 Baudenkmäler, eine malerische Altstadt mit restaurierten Gebäuden aus Spätgotik, Renaissance und Barock sowie üppige Grünanlagen locken immer mehr Reisende in die östlichste Stadt Deutschlands. Ein Blick in die Statistik bestätigt dies: Laut Statistischem Bundesamt hat sich die Zahl der Übernachtungen in Görlitz im letzten Jahrzehnt fast verdoppelt, 2017 beherbergten die Hotels und Gaststätten der Stadt nahezu 300.000 Gäste – Tendenz steigend.

Neben Touristen wissen auch Filmemacher die malerische Kulisse der historischen Altstadt zu schätzen. Kult-Regisseur Quentin Tarantino drehte hier sein Kriegsdrama „Inglourious Basterds“ mit Brad Pitt und Christoph Waltz. Für den Hollywood-streifen „Grand Budapest Hotel“ wurde sogar kurzerhand ein verwaistes Jugendstilwarenhaus im Zentrum der Stadt zur Hotellobby umfunktioniert.

Dass die Neißestadt sich bei Filmwirtschaft und Reiselustigen einer derart großen Beliebtheit erfreut, kommt aber nicht von ungefähr. Schließlich kümmern sich zwei eigens dafür gegründete Gesellschaften gezielt um die Stärkung des Wirtschafts- und Kulturstandortes Görlitz. Außerdem hat die Kommune auch in Sachen Digitalisierung die Nase vorn: Während viele Kommunen heute noch damit beschäftigt sind, die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, stellte Görlitz bereits 2009 die Weichen für eine digitale Verwaltung.