Um trotz steigender Patientenzahlen und Gesundheitskosten auch künftig eine exzellente Versorgung der Patienten zu sichern, geht der Klinikverbund St. Josefs- Hospital Wiesbaden auch technologisch neue, innovative Wege. So wurde mit der Videokonferenzplattform Scopia sowie der Team- und Kollaborationslösung Avaya Spaces der Dialog der Standorte untereinander vereinfacht und gestärkt. Das zahlt sich nicht nur bei den täglichen Fallbesprechungen im medizinischen Regelbetrieb aus, sondern auch in Not- und Krisensituationen. Denn das volle Potenzial innovativer Technologien entfaltet sich erst, wenn möglichst viele Leistungserbringer nahtlos und in Echtzeit am Prozess der Patientenversorgung mitwirken können.

Die St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH (JoHo) unterhält in der Versorgungsregion Wiesbaden / Rheingau-Taunus-Kreis die einzigen gemeinnützigen und konfessionellen Akutkrankenhäuser. Dank einer christlichen und patientenorientierten Wertekultur bei modernster Ausstattung und hohen Qualitätsstandards genießt der Klinikverbund mit rund 2.000 Mitarbeitern einen hervorragenden Ruf. „Um die Qualität unserer Leistungen zu sichern und unseren Patienten stetig Mehrwert zu schaffen, setzen wir auch auf neue, innovative Technologien.

Dabei denken wir nicht nur an den internen Wissens- und Informationstransfer in unserem Klinikverbund, sondern auch an eine mit anderen Leistungserbringern abgestimmte Patientenbehandlung über die Sektorengrenzen hinaus“, schildert Martin Bosch, Geschäftsführer der St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH. „Speziell ländliche Regionen sind durch wachsenden Fachärztemangel geprägt – bei steigenden Patientenzahlen. Um die Versorgung der Patienten auch künftig zu sichern gilt es daher, die personellen Ressourcen der vorhandenen Ärzte und Pflegekräfte bestmöglich einzusetzen“, ergänzt Jens Gabriel, Geschäftsführer St.Josefs-Hospital Rheingau.