Das liegt nicht zuletzt am guten Service“, ist Hotelmanager Danny Völlger überzeugt. „Und der beginnt bei uns bereits beim ersten Telefonkontakt.“ Konkret heißt das: Jeder Anrufer soll möglichst schnell beim zuständigen Ansprechpartner landen und dort zuvorkommend und zuverlässig bedient werden. Um das zu gewährleisten, implementierten die Wellness-Experten mit Unterstützung von Avaya-Partner Secutron eine zukunftsorientierte Kommunikationslösung auf Basis von zwei vernetzten Avaya IP Office-Anlagen. Diese bündelt Telefonate von Hotel und Therme auf einer Plattform und gewährleistet so eine hohe Erreichbarkeit. „Im Durchschnitt müssen Anrufer bei uns inzwischen nur noch 7,2 Sekunden warten, bis sie einen Mitarbeiter am Ohr haben“, verweist Völlger stolz. Sollte es doch einmal länger dauern, laufen eingehende Gespräche nach dem vierten Klingeln automatisch in die Warteschleife und werden hier per Bandansage freundlich „um etwas Geduld“ gebeten. Das senkt das Risiko, dass Gäste genervt auflegen. Das Konzept geht auf: Selbst zur Vorweihnachtszeit – wenn die Nachfrage nach Wellnessanwendungen und Gutscheinen erfahrungsgemäß Hochkonjunktur hat – werden rund 95 Prozent der Anrufer bedient. Angesichts eines täglichen Aufkommens von bis zu 280 Gesprächen eine stolze Leistung.

Neben den 125 hochengagierten und disziplinierten Mitarbeitern trägt in der Spreewald Therme auch das Reporting-Werkzeug IP Office Integrated Contact Reporter zur hohen Servicequalität bei. Die serverbasierte Contact Center-Lösung wurde explizit für kleinere und mittlere Unternehmen entwickelt und ermöglicht, das Gesprächsaufkommen per Mausklick in Echtzeit auszuwerten. „So behalten wir Informationen zu Gesamtauslastung, Wartezeiten und verlorenen Gesprächen jederzeit im Blick – und können bei Bedarf kurzfristig darauf reagieren“, unterstreicht der Hotelmanager. Steigt beispielsweise das Anrufaufkommen zu Wochenbeginn oder in der Adventszeit, werden kurzerhand weitere Mitarbeiter zugeschaltet. Das lohnt sich: Gingen zu Beginn des Hotelbetriebs oft bis zu hundert Gespräche pro Tag verloren, konnte diese Quote inzwischen auf gerade mal sieben verlorene Anrufe reduziert werden. „Den Umsatz im Gutscheingeschäft haben wir dadurch um rund 20 Prozent gesteigert“, sagt Völlger.

Darüber hinaus will der Hotelmanager mithilfe des Reporting-Werkzeuges zukünftig auch den Erfolg regionaler Marketingkampagnen gezielt auswerten. Dazu stellt Avaya innerhalb des Analysetools eine interaktive Kundenkarte bereit. Sie liefert Informationen zu Standort und Anzahl eingehender Anrufe. Im Kontext mit laufenden Anzeigenschaltungen lassen sich so wichtige Informationen zur Werbewirksamkeit sammeln.

Doch Avaya IP Office überzeugt nicht nur durch die Analyse- und Call Center-Funktionalitäten. Auch die mühelose Integration des Hotelsystems Fidelio beeindruckte die Verantwortlichen. Sobald das Reinigungspersonal einen Raum gesäubert hat, wird dies per Knopfdruck über das Zimmertelefon an die Hotelsoftware gemeldet. Diese setzt den fertigen Raum vollautomatisch auf den Status „verfügbar“, so dass dieser umgehend wieder belegt werden kann. Zeitraubende Telefonate und Rückfragen zwischen Rezeption und Reinigungspersonal gehören damit im Spreewald Thermenhotel der Vergangenheit an. Dank dieser Prozessautomatisierung stehen gereinigte Zimmer den Gästen so teilweise schon vor der offiziellen Eincheck-Zeit zur Verfügung. „Unsere Gäste freut das enorm. Schließlich können sie so auch das Wellness-Programm länger nutzen“, schmunzelt der Hotelmanager.