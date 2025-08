2016 beschloss das Hotelmanagement daher, die gesamte Kommunikation auf ein neues Fundament zu stellen. „In einem ersten Schritt haben wir die vorhandene Telefonanlage durch die IP Office Server Edition von Avaya ersetzt“, erinnert sich Maarten Baars. IP-Endgeräte für die Verwaltung, eine intelligente Anrufverteilung, die Einbindung mobiler Endgeräte sind nur einige der „klassischen“ Leistungsmerkmale, von denen das Rhön Park Hotel seither profitiert. „Von besonderer Bedeutung war für uns jedoch die vollständige Integration von IP Office mit dem Hotel-Front-End.“ So kann beispielsweise das Housekeeping über Telefon melden, wenn die Arbeit erledigt und ein Raum bezugsfertig für einen neuen Gast ist – in dem weitläufigen Areal der Hotelanlage ein unschätzbarer Vorteil. Funktionen wie Buchung, Check-in, Check-out, Wecken oder Zimmerservice sind nahtlos integriert und werden von der Telefonanlage unterstützt. So bildet IP Office die Basis für neue, digitale Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse.

Mit IP Office war das Hotel auch für die ISDN-Abschaltung Ende 2018 gerüstet und verfügt mit 50 SIP-Trunks (Session Initiation Protocol) von Avaya über entsprechend viele Telefonkanäle (over IP). Wichtig auch: Ein spezielles Analysewerkzeug von IP Office unterstützt heute die Personalplanung. „Mit dem Tool können wir den zeitlichen Verlauf des Traffics auf unseren Telefonleitungen genau untersuchen – und so unsere Annahmeplätze optimal besetzen“, erklärt Baars. Der Vorteil liegt auf der Hand: „Wir optimieren damit unsere Erreichbarkeit – und jeder Anruf, der uns nun nicht mehr verloren geht, ist eine potenzielle Buchung. Damitrechnen sich die Kosten für IP Office schnell“, so Baars weiter.

Zudem ist über IP Office ein MACS Alarmserver mit dem Hotel-Front-End verbunden. Im Brand- oder Evakuierungsfall erkennt das intelligente System, ob ein Zimmer belegt ist, und erteilt dem Gast Handlungsanweisungen für die Rettung oder Evakuierung. „Wir verfügen damit über ein Warn-, Leit- und Benachrichtigungssystem für unsere Gäste und sind über die ausfallsichere Leitung auch mit den Behörden verbunden. Für ein Hotel, das mitten in einem Naturpark liegt, ist eine sichere Anbindung zu Polizei, Brandschutz und Notarzt unerlässlich“, urteilt Baars.

Seit 2016 wurde darüber hinaus nach einer Alternative zur bestehenden Richtfunkanbindung und deren geringer Bandbreite gesucht. Die Lösung: Zwei Kabeltrassen verbinden heute das Rhön Park Hotel mit der Außenwelt. Dabei handelt es sich um eine 13,6 Kilometer lange Haupttrasse mit symmetrischer 300-Mbit/s-Glasfaserleitung sowie eine symmetrische 10-Mbit/s-Kupferleitung mit anderer Streckenführung – als Nebentrasse und Back-up, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Das Investitionsvolumen für diese Trassen betrug rund 400.000 Euro. Es wurde Anfang 2017 teils vom Land Bayern, teils vom Bund zur Förderung ländlicher Gebiete bereitgestellt. Nach rund 18 Monaten Erdarbeiten im Biosphärenreservat Rhön wurden die Trassen im Sommer 2018 in Betrieb genommen. „Das Carrier-Projekt wurde maßgeblich von Avaya vorangetrieben und gesteuert. Avaya war Ansprechpartner für uns, für die Rathäuser, das Landratsamt, beim Netzbetreiber und bei Förderprogrammen – das hätten wir als Hotel gar nicht leisten können“, macht Maarten Baars deutlich.