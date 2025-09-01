Egal, ob es um die Performance eines PCs, die Zuverlässigkeit eines Paketdienstleisters oder die Servicequalität eines Fitnessstudios geht: So gut wie alles lässt sich heute per Knopfdruck bewerten. Eigentlich toll. Schließlich können Verbraucher so von den negativen oder positiven Erfahrungen anderer Nutzer profitieren. Um bei Kundenbewertungen bestmöglich abzuschneiden, müssen deshalb Unternehmen die Customer Experience gezielt in den Fokus rücken. „Und zwar nicht nur bis zum Vertragsabschluss, sondern auch darüber hinaus“, beginnt Daniel Hüllenhagen. Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der MMM Multi-Media-Marketing GmbH (m3) weiß, wovon er spricht. Schließlich ist sein Unternehmen seit zwei Jahrzehnten als „Problemlöser und Kundenflüsterer“ im Auftrag zahlreicher Unternehmen unterwegs.

„Zufriedene Kunden sind Kernbestandteil unserer Unternehmens- DNA“, fährt der m3-Geschäftsführer fort. Dementsprechend steckt sein Team seit jeher eine Menge Herzblut in passgenaue und zuverlässige Kommunikationsservices. „Unser Ziel ist es, Menschen für die Marken unserer Kunden zu begeistern – und zwar über alle Kanäle und Touchpoints hinweg“, bringt Hüllenhagen das Geheimnis des m3-Geschäftserfolgs auf den Punkt. Dabei ist Hüllenhagen nur zu gut bewusst, dass sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung nicht nur diese Kontaktpunkte, sondern auch die Erwartungen der Konsumenten rasant verändern.