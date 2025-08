landkreis-vechta

Um die Nase bei Wirtschaft und Bevölkerung auch künftig vorn zu haben, treibt die Kreisverwaltung die Digitalisierung der eigenen Prozesse gezielt voran. „Wir wollen moderne Dienstleistungen mit hoher Qualität anbieten, technikgestützte Verfahren etablieren und unsere Kunden zuverlässig unterstützen – sowohl persönlich als auch am Telefon“, verweist Gisbert Meistermann auf die selbst gesteckten Ziele. Dazu braucht es vor allem eines: ausfallsichere, flexible und skalierbare Kommunikationsprozesse. Mit einer kreisweiten Kommunikationslösung auf Basis von IP Office hat die Verwaltung nun die technologische Grundlage für eine effiziente, flexible und hochwertige Kundenbetreuung der nächsten Generation geschaffen.

Die Bürger sind stets bestens informiert„Dank Avaya sind unsere rund 650 Mitarbeiter heute viel besser erreichbar – egal, ob sie im Gesundheitsamt oder in der Kfz-Zulassungsstelle sitzen“, freut sich IT-Leiter Gisbert Meistermann. Kreisverwaltung und Außenstellen sind inzwischen in einem einheitlichen Telefonverbund integriert. Damit lassen sich alle Ämter und Außenstellen über eine zentrale Rufnummer erreichen. Früher mussten sich die Bürger verschiedene Nummern merken, denn Kreisverwaltung, Kfz-Zulassungsstelle und Gesundheitsamt befinden sich an unterschiedlichen Standorten. Mit IP Office spielt diese räumliche Trennung heute keine Rolle mehr.

Darüber hinaus tragen vorkonfigurierte Ansagen zur hohen Kundenzufriedenheit bei. Außerhalb der Geschäftszeiten wird der Bürger so automatisch über die täglichen Öffnungszeiten informiert. Ansonsten erfährt er schon nach dem ersten Klingelton, dass er an der richtigen Adresse ist und sein Gespräch schnellstmöglich entgegengenommen wird. „So fühlt sich der Anrufer direkt in guten Händen und nimmt deshalb eventuelle Wartezeiten auch bereitwilliger in Kauf“, sagt Meistermann.