Klinikverbund Buchholz/Winsen

Wie in vielen Branchen hat die Coronapandemie auch im Gesundheitswesen die digitale Transformation angefeuert. Nichtsdestotrotz kränkeln viele Kliniken auch weiterhin an veralteten IT-Infrastrukturenund unzureichender Vernetzung. Das Krankenhauszukunftsgesetz sollden stationären Sektor nun auf den Weg der Besserung bringen – und digitale Kranken­ haus­ lösungen durch großzügige Finanzspritzen weiter vorantreiben. Davon wollen auch die Akutkrankenhäuser in Buchholz und Winsen profitieren. „Ziel ist es, die informationstechnische Ausstattung der beiden Kliniken fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig die Verwaltung der beiden Standorte effizienter zu gestalten“, erklärt Jan Paul, stellvertretender IT-Leiter bei der Krankenhäuser Buchholz und Winsen gGmbH. Zwei wichtige Aspekte angesichts hoher Anforderungen an die Prozessqualität und steigenden Kostendrucks. Um das Fundament dafür zu schaffen, arbeiten Jan Paul und das Team der Abteilung IT/Organisation aktuell mit Hochdruck daran, die informations- und telekommunikations­technische Infrastruktur der Häuser auf Vordermann zu bringen.

Ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg dorthin: Die Ablösung der in die Jahre gekommenen Kommunikations-infrastruktur im Sommer 2021. „Schließlich ist eine einwandfrei funktionierende Telefonie elementar für den Klinikbetrieb“, unterstreicht Paul. Notaufnahmen und Ambulanzen müssen rund um die Uhr erreichbar sein, der Austausch zwischen Ärzt:innen, Pflegepersonal und Verwaltung muss zuverlässig funktionieren. Angesichts der steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit und Betriebssicherheit stieß die in die Jahre gekommene Telekommunikationslandschaft der Kliniken jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Zudem machte die ISDN-Abkündigung einen telekommunikativen Neuanfang erforderlich. „Dank Avaya gelang dieser reibungslos“, blickt Paul zurück. Heute betreibt der Klinikverbund in seinen Rechenzentren in Buchholz und Winsen eine hochverfügbare IP-Kommunikations-lösung auf Basis der Unified-Communications-Plattform (UC) Avaya Aura. Kern der Lösung sind zwei georedundant ausgelegte, virtualisierte Server, die per SIP-Trunking mitdem Telekom-Netz verbunden sind – und somit maximale Ausfallsicherheit bieten.

„Wir haben von Anfang an großen Wert auf die Entwicklungeines hochverfügbaren Georedundanz-Konzepts gelegt“, erzählt der stellvertretende IT-Leiter. „Avaya hat uns bei der Umsetzung hervorragend unterstützt, das Konzept auf Herzund Nieren geprüft und alle denkbaren Ausfallszenarien enorm gut dokumentiert und aufbereitet.“ Damit verfügt der Krankenhausverbund über einen soliden Nachweis, dass die Kommunikationslandschaft angemessen geschützt ist – und somit den Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes entspricht.