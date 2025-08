Kautex Textron GmbH

Das schont das Budget. Denn so muss Kautex weder in Telefone noch in zusätzliche Microsoft-Lync-Lizenzen investieren. „Dank Avaya Plug-in wählen wir inzwischen nämlich nicht nur Computer, sondern auch klassische Telefonnummern via Internet- Protokoll an“, erklärt er. Künftig sollen auch mobile Endgeräte, Homeoffice- Arbeitsplätze sowie kleinere Filialen per Avaya Session Border Controller sicher in das unternehmensweite Netz eingebunden werden. Zugleich ist die Lösung intuitiv und einfach zu verwalten. Sämtliche Endgeräte lassen sich über eine einheitliche Bildschirmoberfläche steuern, Präsenzinformationen übersichtlich anzeigen. „Ich erkenne direkt, ob ein Mitarbeiter am Platz ist, telefoniert oder womöglich eine virtuelle Präsentation hält und nicht gestört werden darf. Egal, ob er im Nachbarbüro oder an einem anderen Standort sitzt“, sagt Henry. Umzüge lassen sich in Eigenregie stemmen: Das Telefon wird einfach am neuen Arbeitsplatz eingestöpselt und ist sofort einsatzbereit. Externe Techniker werden dazu nicht mehr benötigt.

Neben den Tischtelefonen sind mehr als 430 explosionsgeschützte DECT- Geräte in den bundesweiten Telekommunikationsverbund eingebunden. Sie können auch in sensiblen Bereichen genutzt werden und erschließen Mitarbeitern in Produktion und Entwicklung die Vorteile der Avaya-Aura-Plattform. „Vom einfachen Tischgerät über widerstandsfähige Handhelds bis zum hochmodernen Touchscreen-Telefon – für jeden Anwender ist etwas dabei“, lobt Nicolas Henry das breite Avaya- Angebot an IP-Endgeräten.