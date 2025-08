Um das Parken so stressfrei wie möglich zu gestalten, war InnerVision klar, dass die Fahrer Zugriff auf Helpdesk-Dienste benötigen würden, die mit den Ausfahrtterminal und den Bezahlsystemen an den Veranstaltungsorten, die Beyond Park nutzen, verbunden sind. Das Unternehmen entschied sich für Avaya Cloud Office® von RingCentral, das es den Fahrern ermöglicht, über eine beliebige Gegensprechanlage eine sofortige Verbindung mit dem Helpdesk von Beyond Park herzustellen. Die Technologie-und Hardwarekosten der Parkhausbetreiben konnten um bis zu 70% gesenkt werden. Zudem wurde die Grundlage für eine bessere Zusammenarbeit der Mitarbeiter von InnerVision gelegt.