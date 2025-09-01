Bei allen Vorteilen von SIP-Trunking hinsichtlich einer vereinfachten Infrastruktur lag für die EDH das Hauptaugenmerk auf der Verfügbarkeit der Leitungen: Keinesfalls durften Stabilität und somit Erreichbarkeit unter dem Niveau liegen, das Kunden und Mitarbeiter von der klassischen ISDN-Telefonie gewohnt sind. „Im Fall der Energiedienst Holding bietet die Deutsche Telekom als SIP-Trunking-Anbieter etwas bislang Einmaliges: Die VoIP-Verbindung ist redundant gehalten. Eine Zuführung kommt aus Frankfurt, eine aus München. Damit ist das Ausfallrisiko geringer als bei einem Primärmultiplexanschluss, die Lösung ist de facto hochverfügbar“, erklärt Markus Bayer, der für die EDH zuständige Avaya-Mitarbeiter.

„Wir haben bislang an einem Standort zehn der vorhandenen 30 Kanäle auf VoIP umgeschwenkt. Die Stabilität des Gespanns aus SIP-Trunking-Angebot der Telekom und Kommunikationslösung von Avaya ist im Praxisbetrieb so überzeugend, dass wir nach und nach alle verbleibenden ISDN-Kanäle ebenfalls durch Voice over IP ersetzen werden“, sagt Friedhelm Bäumer. Läuft alles wie geplant, dann sind alle Standorte binnen 24 Monaten per VoIP untereinander und mit der Deutschen Telekom verbunden. Der sanfte Umstieg auf die moderne, IP-basierte Kommunikation erfolgt im Zusammenspiel mit der Telekom. Diese stellt einzelne Rufnummernblöcke nach und nach auf Voice over IP um.

Um die Ausfallsicherheit zusätzlich zu erhöhen, betreibt der Energiedienst ein zweigeteiltes Rechenzentrum. Damit ist die Redundanz der Komponenten sichergestellt, die zur intelligenten Kommunikationslösung Avaya Aura® gehören.