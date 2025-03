Avaya Anuncia Nueva Suite de Comunicación y Colaboración

Alinea su portafolio de Comunicaciones Unificadas con su estrategia de "Innovación sin Disrupción"

Avaya permite a los clientes elegir su camino ofreciendo experiencias excepcionales a los empleados en entornos locales, de Nube privada y de Nube pública



Morristown, Nueva Jersey – 2 de abril de 2024 - Avaya, líder mundial en soluciones de comunicación y experiencia del cliente, anunció hoy Avaya Communication and Collaboration Suite. Este conjunto de soluciones ofrece a los clientes experiencias de comunicación y colaboración fluidas en las que pueden conectarse con personas y herramientas, todo en un solo lugar: reunirse, llamar, chatear, compartir archivos, administrar tareas y más.

La estrategia de Avaya es brindar a los clientes la capacidad de elegir el camino que mejor se adapte a su organización, ya sea en la Nube pública, la Nube privada o en las instalaciones. Al ofrecer estas soluciones de comunicaciones los clientes pueden elegir cuál funciona mejor para ellos y sus empleados.

"Nuestra estrategia de 'Innovación sin Disrupción' continúa resonando muy bien entre nuestros clientes", dijo Alan Masarek, CEO de Avaya. "Hemos escuchado atentamente sus necesidades y hemos construido nuestra Avaya Communication and Collaboration Suite para proporcionar a nuestros clientes la flexibilidad y agilidad que necesitan para satisfacer las demandas siempre cambiantes de sus empleados".

Con Avaya Communication and Collaboration Suite, los clientes pueden elegir la ruta de la experiencia de sus empleados a través de:

On-Prem: Avaya mantiene su compromiso con Avaya Aura y Avaya IP Office, lo que permite a los clientes continuar fortaleciendo y manteniendo sus sistemas de comunicación avanzados. Refuerza sus sistemas de comunicación avanzados en las instalaciones con una confiabilidad constante, manteniendo una conectividad perfecta y mejorando la continuidad operativa.

Avaya mantiene su compromiso con Avaya Aura y Avaya IP Office, lo que permite a los clientes continuar fortaleciendo y manteniendo sus sistemas de comunicación avanzados. Refuerza sus sistemas de comunicación avanzados en las instalaciones con una confiabilidad constante, manteniendo una conectividad perfecta y mejorando la continuidad operativa. Nube privada : Con Avaya Enterprise Cloud™, los clientes pueden aprovechar la fortaleza de una Nube de comunicación administrada y fortalecida en Microsoft Azure, lo que garantiza una mayor seguridad y eficiencia para sus operaciones comerciales mientras disfrutan de los beneficios disponibles con Avaya Aura, en un entorno de Nube privada.

: Con Avaya Enterprise Cloud™, los clientes pueden aprovechar la fortaleza de una Nube de comunicación administrada y fortalecida en Microsoft Azure, lo que garantiza una mayor seguridad y eficiencia para sus operaciones comerciales mientras disfrutan de los beneficios disponibles con Avaya Aura, en un entorno de Nube privada. Nube pública: Avaya Cloud Office de Ring Central permite a las organizaciones de cualquier tamaño mejorar las experiencias de sus empleados, lo que lleva a mejorar las experiencias de los clientes con simplicidad, facilidad de uso y una solución personalizada. Como parte de la asociación estratégica entre Avaya y RingCentral, Avaya Cloud Office by Ring Central es la solución UCaaS exclusiva de Avaya en las geografías donde se encuentra disponible.

Innovación sin Disrupción

Con la introducción de Avaya Communication and Collaboration Suite, los clientes de Avaya reciben un valor adicional de sus soluciones de comunicaciones a través de integraciones con la plataforma de colaboración líder de su elección. Al integrar nuevas tecnologías, como mejorar la conectividad del equipo e incorporar IA para operaciones más eficientes, las empresas pueden ofrecer soluciones innovadoras sin eliminar la tecnología que ya tienen implementada.

Integraciones de plataformas de colaboración: Los clientes pueden reconocer el valor adicional de sus inversiones existentes mediante la integración de soluciones de colaboración líderes en la industria con el portafolio de comunicaciones de Avaya para mejorar la productividad y optimizar los flujos de trabajo. La integración de Microsoft Teams está disponible para todas las soluciones de Avaya Communications and Collaboration Suite.

Como parte de las integraciones de su plataforma de colaboración, recientemente, Avaya anunció además una nueva asociación con la próxima plataforma de colaboración impulsada por IA de Zoom, Zoom Workplace. Zoom Workplace se integrará con la suite de comunicación y colaboración de Avaya, lo que proporcionará a los clientes una nueva forma optimizada de gestionar sus entornos de comunicación y flujos de trabajo. Zoom Workplace incluirá productos básicos de colaboración de Zoom, como reuniones, chat de equipo, programador, pizarras, espacios y más, lo que proporcionará a los clientes una forma optimizada de administrar sus entornos de comunicación y flujos de trabajo. Los clientes existentes de Avaya podrán conservar sus inversiones en la Nube privada de Avaya o en soluciones y dispositivos basados en las instalaciones, al tiempo que se benefician de la plataforma de colaboración impulsada por IA de Zoom, Zoom Workplace. Esta asociación se forjó para ofrecer una solución conjunta que proporcione una experiencia de usuario de colaboración mejorada para los clientes de Avaya.

"La presentación de Avaya Communication and Collaboration Suite marca un importante paso adelante, combinando soluciones líderes en el mercado de Avaya y sus socios estratégicos que cumplen con la promesa de innovación sin disrupción", dijo Zeus Kerravala, fundador y analista principal de ZK Research. "En una era en la que los trabajadores pasan muchas horas al día en videollamadas, a menudo a través de múltiples soluciones de colaboración, Avaya Communication and Collaboration Suite emerge como un faro de integración y eficiencia. Al optimizar sus ofertas de UC en una sola suite, Avaya no solo aborda las demandas cambiantes de los clientes y sus empleados y ofrece una solución única que simplifica el complejo espacio de trabajo digital. Esta consolidación está preparada para redefinir la forma en que las organizaciones fomentan la colaboración, asegurando una interacción fluida a través de diversas soluciones de colaboración y mejoran la productividad en el lugar de trabajo virtual".

Para obtener más detalles, por favor accede a este link.