Use Case: Pedale, Prozesse, Perfektion – Mit KI-Orchestrierung zum Erfolg

Wer ein Fahrrad oder E-Bike kauft, erwartet heute mehr als nur den reinen Kaufprozess. Versicherung, Wartung oder Zubehör sollen genauso einfach funktionieren – und im besten Fall nahtlos ineinandergreifen.

Genau das zeigt unser fiktives Beispiel „Roll & Save“, ein Fahrradhändler, der alle Services rund ums Zweirad anbietet: Kauf, Leasing, Versicherung und sogar Tourenplanung.

Mit Avaya Infinity™ gelingt es Roll & Save, die vielen Kontaktpunkte und Systeme intelligent zu orchestrieren.