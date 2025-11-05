Use Case: Pedale, Prozesse, Perfektion – Mit KI-Orchestrierung zum Erfolg
Wer ein Fahrrad oder E-Bike kauft, erwartet heute mehr als nur den reinen Kaufprozess. Versicherung, Wartung oder Zubehör sollen genauso einfach funktionieren – und im besten Fall nahtlos ineinandergreifen.
Genau das zeigt unser fiktives Beispiel „Roll & Save“, ein Fahrradhändler, der alle Services rund ums Zweirad anbietet: Kauf, Leasing, Versicherung und sogar Tourenplanung.
Mit Avaya Infinity™ gelingt es Roll & Save, die vielen Kontaktpunkte und Systeme intelligent zu orchestrieren.