Eine neue Ära der Customer Experience erfordert einen neuen Ansatz

Wir freuen uns, die Avaya Customer Experience Services (ACES) vorstellen zu können. Ich möchte Ihnen den neuen Ansatz näher erläutern, mit dem wir jeden unserer Kunden dabei unterstützen, seinen individuellen Weg zu gestalten und erfolgreich zu durchlaufen, um die bestmögliche Customer Experience zu bieten.

Die Transformation von Customer Experience in eine Wissenschaft

Wir leben in einer außergewöhnlichen Ära, in der Spitzentechnologie den Kundenservice zu einer exakten Wissenschaft macht. Die Zukunft hält eine faszinierende, intelligente und vernetzte Welt der Customer Experience bereit, die maßgeschneiderte Personalisierung, verbesserte Contact Center-Superagenten, persönliche digitale Zwillinge, vorausschauende Interaktionen, unmittelbare Antworten, Self-Service, Conversational Commerce und gemeinsame Ecosysteme umfasst, die alle durch künstliche Intelligenz(KI)unterstützt werden.

Auch wenn die Navigation auf diesem Terrain so entmutigend erscheinen mag wie der Aufbau eines Orchesters von Grund auf, müssen Sie keine Wissenschaftler, Linguisten oder Technologieexperten einstellen. Avaya Customer Experience Services ist hier, um Sie nahtlos zu steuern.

Einführung in Avaya Customer Experience Services (ACES)

ACES ist ein Team globaler Spezialisten, das dafür bereitsteht, Unternehmen mit der Fähigkeit auszustatten, ihren Mitarbeitern und Kunden herausragende Erfahrungen zu bieten. ACES steht für einen Wandel im Bereich der professionellen Dienstleistungen, der sich von der reinen Bereitstellung von Technologie hin zur Förderung von transformativen Geschäftsergebnissen bewegt.

ACES verkörpert unsere Kernwerte Erfahrung, Leidenschaft, Integrität, Kundenorientierung und Agilität und versetzt Unternehmen in die Lage, außergewöhnliche Erfahrungen für ihre Mitarbeiter und Kunden zu liefern.

Unsere KI-Automatisierungsservices steigern die Geschäftseffizienz und ermöglichen außergewöhnliche Erfahrungen.

Im Bereich der Cloud-Evolution sind unsere bahnbrechenden hybriden Cloud-Services und die nahtlose Workflow-Migration ein echter Wendepunkt: Sie verkürzen die Entwicklungszeit und Einführungszeit drastisch und erhöhen die Kundenzufriedenheit.

Unsere digitalen Integrationsservices sorgen für eine harmonische Customer Journey über mehrere Touchpoints hinweg und steigern so die Markentreue und Mitarbeiterzufriedenheit.

ACES erweitert die Fähigkeiten von Avaya-Vertriebspartnern und Systemintegratoren, indem es ihnen hilft, sich im Spannungsfeld von Customer Experience Funktionen und anderen Technologien zurechtzufinden. Durch die Integration von ACES in ihre Teams erhalten sie eine globale Gruppe von Customer Experience-Spezialisten, die durch einzigartige KI-gesteuerte agile Entwicklungsprozesse und -tools unterstützt werden.

Der Brückenschlag in die Zukunft: Avaya Experience Platform und ACES

Die Avaya Experience Platform zeichnet sich durch eine offene Architektur aus, die eine nahtlose Integration in die bestehende Contact Center-Infrastruktur ermöglicht und sich an die individuellen Anforderungen und Feinheiten der einzelnen Unternehmen anpassen lässt. Die Plattform erleichtert die Einbindung von KI und Automatisierung in bestehende Systeme und fördert nahtlosen, effizienten Self-Service und Conversational Commerce. Unter der Leitung des ACES-Teams wird jede Kundeninteraktion fein abgestimmt und auf Geschwindigkeit, Effizienz und Personalisierung hin optimiert.

ACES ist nicht nur ein Service, sondern ein transformatives Kraftpaket, das Unternehmen in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft zukunftssicher macht. Mit einer beispiellosen Mischung aus Branchenkenntnis, Spitzentechnologie und strategischen Partnerschaften mit Tech-Giganten wie NVIDIA, Google und Microsoft sowie einem starken Netzwerk von über 240 technologischen Kooperationen schreibt ACES die Regeln für Customer Experience-Services neu.

Mit ACES bietet Avaya die dynamische Innovation und Agilität, die notwendig ist, um alle Facetten der Customer Journey über Technologie und Services hinweg zu adressieren. Denn die Zukunft gehört nicht nur denjenigen, die die beste Technologie erwerben, sondern auch denjenigen, die diese Technologie nutzen, um transformative Geschäftsergebnisse zu entwickeln und zu liefern!