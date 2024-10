The right support, ready when you need it

サポートアドバンテージ お客様のサービス契約は、多くの場合、この受賞歴を誇るグローバルに入手可能なサポートアドバンテージパッケージから始まります。アバイアのエキスパートは、自動プロアクティブリモートモニタリング、セキュアなリモート接続、高度なサポートツールとプロセスを活用して、お客様のコミュニケーションを保護します。 事前部品交換 交換部品はアバイアの保証付き製品で利用できます。翌営業日に配達され、お届け時間は 2 つのオプションからお選びいただけます。このサービスでは認定されたアバイアの部品が提供されるため、自社で部品在庫を抱える必要がありません。 オンサイトサポート 必要に応じて、アバイアが現場に技術スタッフを派遣し、欠陥部品を交換します。自社で専門技術を保持し、アバイア製品の部品在庫を抱える必要はありません。事前部品交換が含まれます。 アドバンスドサービス これらのサービスでは、通信ネットワークとアプリケーションの運用を継続的にサポートすることで、定常業務でも非定常業務でも、重要な機能をタイムリーに実行し、お客様のビジネス固有のギャップを埋めることができます。 24 時間 365 日リモートサポート 問題が発生した場合は、アバイアのエキスパートに緊急サポートをご依頼ください。また、セキュアな 24 時間 365 日のプロアクティブリモートモニタリング、診断、解決策を含む、アバイアのツールと情報リソースをご活用ください。