カスタマー体験と従業員体験の再定義
素晴らしい体験は素晴らしいビジネス成果を生みます。しかしながら、最高の体験にはいろいろなスキルに長けた人々の協力だけでなく、観念化、分析、計画、デザイン、納入といった手順が必要です。御社に時間や専門知識、特にAI、クラウド、デジタル関係の専門知識が不足している場合、当社ACESのトップチームが御社にとって最適なソリューションを作り上げるノウハウをご提供できます。
グローバルで利用可能
お客様のビジネスは、世界各地で展開されていることでしょう。それは当社独自のエキスパート集団においても同様です。当社は、お客様が必要とされる場所でお役に立ちます。
豊富な選択肢
300以上のパッケージサービスと100%カスタマイズ可能な契約内容で、お客様のニーズに合うソリューションを見つけていただけます。クラウド変革、セキュリティ、導入、マイグレーションなど、多数の選択肢をご用意しています。
互換性のあるエコシステム
アバイアとサードパーティのソリューションを単一プロジェクトに統合することで、マイクロマネジメントを排除し、最高のビジネス成果を迅速に目指すことができます。
成功実績
当社の専門的発見、分析、計画、設計、エキスパートによる実行により、早急な成果の実現、安定的な導入、顧客満足度向上を可能にします。
必要なサービスとサポートを選択してください。
AI Automation
AI can elevate customer self-service, enhance agent experiences, and supercharge efficiencies across your business. AI Virtual Agent can help reduce labor costs as well as boost agent productivity. And our Process Automation can help reduce employee turnover.
Cloud Evolution
We have the right services to prioritize your customer and employee satisfaction, making enhancements to drive success. Our Workflow Migration service gives you an easy, seamless path to the cloud. And Hybrid Cloud Services let you integrate new technologies by simply subscribing to the solution you need.
Digital and Omnichannel
Customer Journey Orchestration defines a seamless customer experience that can flow across multiple touchpoints. Use Digital Inbound & Outbound to meet your customers on their channels of choice. Avaya Experience Platform enables it all.
当社のACESの何人かとお会いください
当社の専門家は情熱をもって問題解決します。際立った才能とテックマジックで、御社のエンタープライズ体験を変革するためにカスタマイズされたソリューションを創出します。