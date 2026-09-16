チャットボットのプライバシーステートメント
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本チャットボットのプライバシーステートメント（以下、「ステートメント」）は、Avaya LLC（350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA）および新しいタブで開くその子会社／関連会社（以下、総称して、「当社」）が、www.avaya.comに埋め込まれたチャットボットを使用する際に、お客様の個人用連絡先データ（特定された、または特定可能な自然人に関する情報、一部の法域においては、特定された、または特定可能な世帯に関する情報）を収集、使用、開示、保存、または処理する方法について説明します。
変更：当社は本ステートメントを適宜アップデートする場合があります。アップデートしたステートメントは投稿時点で即有効となります。本ステートメントのアップデートについては、定期的に確認してください。変更内容が受け入れられない場合は、チャットボットとのインタラクションを中止してください。適用法に基づき必要な場合、当社は本ステートメントの変更について、こちらにアップデートを投稿することで、お客様に通知します。
チャットボットをご使用になる前に、以下に同意するよう求められます。
1. お客様に、より正確なコンテンツを提供し、よりパーソナライズされた応答をするために、お客様のIPアドレスに基づき、サードパーティのソースからお客様に関する追加情報を取得すること。
2. チャットボットとお客様の会話を保存し、お客様が連絡するよう依頼し、お客様の詳細をチャットボットに提供する場合は、お客様に連絡すること。
3. チャットボットのパフォーマンスを向上させるために、会話を保存し、お客様とのインタラクションを使用すること。
この個人用連絡先データ処理の詳細については、以下をご覧ください。
1. お客様により正確なコンテンツを提供し、よりパーソナライズされた応答をするために、サードパーティのソースからお客様に関する追加情報を取得
当社は、お客様のIPアドレスを使用して、お客様がチャットボットにアクセス中の国を検索し、サードパーティ（新しいタブで開くDemandbaseおよび新しいタブで開く Qualified) から会社名、会社のウェブサイト、会社の従業員数、会社の推定収益、役職など、お客様の会社に関する追加情報を取得します。また、当社のウェブサイト上でお客様の閲覧履歴も収集します。AvayaはB2B企業であるため、本情報は、お客様が勤務している会社に限定され、より正確なコンテンツとパーソナライズされた応答を提供する目的でチャットボット内でのみ使用されます。
Avaya（サービスプロバイダを含む）は、本情報を最長12か月間のみ保持します。
2. リクエストに応じて連絡
チャットボットに連絡するよう依頼すると、名前、会社、電子メールアドレス、国、電話番号が求められます。この場合、当社は、お客様に連絡する目的でのみ、本データを保存および処理します。チャットボットとの会話は、お客様のリクエストを正しく理解し、適切な担当者がお客様と連絡を取り、お客様のリクエスト（その後のインタラクションやお客様からのリクエストなど）についてその担当者にリクエストの要点を伝達できるよう保存されます。チャットボットとのこのような会話は、最長12か月間保持されます。
当社の製品およびサービス、イベント、その他のマーケティングコミュニケーションに関する情報を電子メールで随時受け取ることに別途同意する場合、当社は、お客様がマーケティングコミュニケーションをオプトアウトするまで、お客様のコンタクト詳細を保存します（こちらをご覧ください）。
3. チャットボットのパフォーマンス向上のための会話の保持
当社は、チャットボットのパフォーマンスと応答品質の向上のみを目的として、お客様とチャットボットとの会話を保存し、分析する場合があります。会話は最長12か月間保持され、AIのトレーニングに個人用連絡先データが使用されることはありません。
音声処理通知
マイクを有効化することで、お客様は、リアルタイムの音声からテキストへの変換のみを目的として、当社がお客様の音声を収集および処理することを許可したことになります。お客様の音声入力はチャットボットのテキストプロンプトを生成するために一時的に処理され、すぐに破棄されます。当社は、お客様の生のオーディオファイルを記録、保持、または保存せず、AIのトレーニングにオーディオデータを使用することもありません。
dataprivacy@avaya.comまでご連絡いただければ、いつでも同意を撤回できます。コンタクト詳細、DPOのコンタクト詳細、国際転送、お客様の権利などの詳細については、一般プライバシーステートメントを参照してください。本チャットボットプライバシーステートメントと一般プライバシーステートメントの情報間に矛盾がある場合は、本チャットボットプライバシーステートメントが優先されます。