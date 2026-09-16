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変更：当社は本ステートメントを適宜アップデートする場合があります。アップデートしたステートメントは投稿時点で即有効となります。本ステートメントのアップデートについては、定期的に確認してください。変更内容が受け入れられない場合は、チャットボットとのインタラクションを中止してください。適用法に基づき必要な場合、当社は本ステートメントの変更について、こちらにアップデートを投稿することで、お客様に通知します。

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