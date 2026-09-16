Dichiarazione sulla privacy del chatbot
Consulta la dichiarazione sulla privacy del chatbot
La presente dichiarazione sulla privacy del chatbot (“Dichiarazione”) descrive le modalità con cui Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA) e le sue società controllate/affiliate si apre in una nuova scheda (collettivamente, la “Società”, “noi”, “ci” o “nostro”) raccolgono, utilizzano, divulgano, conservano e trattano in altro modo i Dati personali (qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile e, in alcune giurisdizioni, informazioni relative a un nucleo familiare identificato o identificabile) durante l’utilizzo del chatbot integrato in www.avaya.com.
Modifiche: possiamo aggiornare la presente Dichiarazione di volta in volta. La Dichiarazione aggiornata entrerà in vigore immediatamente al momento della pubblicazione. Consultare periodicamente la presente Dichiarazione per eventuali aggiornamenti. Qualora una delle modifiche non sia accettabile, interrompere l’interazione con il chatbot. Quando richiesto dalla legge applicabile, informeremo in merito a eventuali modifiche alla presente Dichiarazione pubblicando qui un aggiornamento.
Prima di utilizzare il chatbot, viene richiesto il consenso a
1. ottenere ulteriori informazioni da fonti di terze parti sulla base dell’indirizzo IP, al fine di fornire contenuti più pertinenti e risposte maggiormente personalizzate;
2. archiviare la conversazione con il chatbot e ricontattare l’utente qualora richieda di essere contattato e fornisca i propri dati al chatbot; e
3. archiviare la conversazione e utilizzare l’interazione con l’utente per migliorare le prestazioni del chatbot.
Ulteriori dettagli sul presente trattamento dei dati personali sono disponibili di seguito.
1. Ottenimento di ulteriori informazioni da fonti di terze parti per fornire contenuti più pertinenti e risposte maggiormente personalizzate
Utilizzeremo l’indirizzo IP per individuare il Paese dal quale si accede al chatbot e ottenere da terze parti ulteriori informazioni sull’azienda, quali nome dell’azienda, sito web dell’azienda, numero di dipendenti, fatturato stimato e qualifica professionale (Demandbase si apre in una nuova scheda e Qualified si apre in una nuova scheda). Raccoglieremo inoltre la cronologia di navigazione sul nostro sito web. Poiché Avaya è un’azienda B2B, tali informazioni sono limitate all’azienda presso cui si lavora e vengono utilizzate esclusivamente all’interno del chatbot allo scopo di fornire contenuti più pertinenti e risposte maggiormente personalizzate.
Avaya (compresi i suoi fornitori di servizi) conserverà tali informazioni per un periodo massimo di 12 mesi.
2. Contatto su richiesta
Qualora venga richiesto di essere contattati tramite il chatbot, verranno richiesti il nome, l’azienda, l’indirizzo e-mail, il Paese e il numero di telefono. In tal caso, conserveremo e tratteremo tali dati esclusivamente allo scopo di ricontattare l’interessato. La conversazione con il chatbot verrà conservata allo scopo di valutare la richiesta, affinché venga presa in carico dal collega più appropriato, e di fornire a quest’ultimo le informazioni necessarie in merito alla richiesta, comprese eventuali interazioni e richieste successive. Tali conversazioni con il chatbot saranno conservate per un massimo di 12 mesi.
Qualora venga fornito separatamente il consenso a ricevere periodicamente via e-mail informazioni sui nostri prodotti e servizi, eventi e altre comunicazioni di marketing, conserveremo i dati di contatto fino alla revoca del consenso alla ricezione di comunicazioni di marketing (vedere qui).
3. Conservazione delle conversazioni per migliorare le prestazioni del chatbot
Conserveremo e potremo analizzare le conversazioni con il chatbot al solo scopo di migliorarne le prestazioni e la qualità delle risposte del chatbot. Le conversazioni saranno conservate per un periodo massimo di 12 mesi e nessun dato personale sarà utilizzato per l’addestramento dell’IA.
Informativa sul trattamento dei dati vocali
Abilitando il microfono, si acconsente alla raccolta e al trattamento dell’audio vocale esclusivamente ai fini della conversione da voce a testo in tempo reale. L’input audio viene elaborato temporaneamente per generare un prompt di testo per il chatbot e viene immediatamente eliminato. Non registriamo né conserviamo i file audio originali, né utilizziamo i dati audio per l’addestramento dell’IA.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento contattando dataprivacy@avaya.com. Per ulteriori informazioni sui dati di contatto, sui dati di contatto del DPO, sui trasferimenti internazionali, sui diritti dell’interessato, ecc., fare riferimento alla nostra Dichiarazione generale sulla privacy. In caso di conflitto tra le informazioni contenute nella presente Dichiarazione sulla privacy del chatbot e nella Dichiarazione generale sulla privacy, prevarrà la presente Dichiarazione sulla privacy del chatbot.