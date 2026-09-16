Utilizzeremo l’indirizzo IP per individuare il Paese dal quale si accede al chatbot e ottenere da terze parti ulteriori informazioni sull’azienda, quali nome dell’azienda, sito web dell’azienda, numero di dipendenti, fatturato stimato e qualifica professionale (Demandbase si apre in una nuova scheda e Qualified si apre in una nuova scheda). Raccoglieremo inoltre la cronologia di navigazione sul nostro sito web. Poiché Avaya è un’azienda B2B, tali informazioni sono limitate all’azienda presso cui si lavora e vengono utilizzate esclusivamente all’interno del chatbot allo scopo di fornire contenuti più pertinenti e risposte maggiormente personalizzate.

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