Datenschutzerklärung für den Chatbot
Informationen zur Datenschutzerklärung für den Chatbot
Diese Datenschutzerklärung für den Chatbot („Erklärung“) beschreibt, wie Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA) und ihre Tochtergesellschaften/verbundenen Unternehmen (zusammen „Unternehmen“, „uns“, „wir“ oder „unser“) Ihre personenbezogenen Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, sowie in einigen Rechtsgebieten Informationen, die sich auf einen identifizierten oder identifizierbaren Haushalt beziehen) bei der Nutzung des auf www.avaya.com eingebundenen Chatbots erheben, verwenden, offenlegen, speichern und anderweitig verarbeiten.
Änderungen: Wir können diese Erklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Eine aktualisierte Erklärung tritt unmittelbar mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Bitte überprüfen Sie diese Erklärung in regelmäßigen Abständen auf Aktualisierungen. Sollten Sie mit einer der Änderungen nicht einverstanden sein, stellen Sie bitte die Interaktion mit dem Chatbot ein. Sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist, werden wir Sie über Änderungen dieser Erklärung durch die Veröffentlichung einer Aktualisierung an dieser Stelle informieren.
Vor der Nutzung des Chatbots werden Sie gebeten, Ihre Einwilligung zu Folgendem zu erteilen:
1. Einholung zusätzlicher Informationen über Sie aus Drittquellen auf der Grundlage Ihrer IP-Adresse, um Ihnen präzisere Inhalte und besser personalisierte Antworten zu bieten,
2. Speicherung Ihres Gesprächs mit dem Chatbot und Kontaktaufnahme mit Ihnen, sofern Sie eine Kontaktaufnahme wünschen und dem Chatbot Ihre Daten übermitteln, sowie
3. Speicherung des Gesprächs und Nutzung der Interaktion mit Ihnen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Chatbots.
Weitere Einzelheiten zu dieser Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie im Folgenden.
1. Einholung zusätzlicher Informationen über Sie aus Drittquellen, um Ihnen präzisere Inhalte und besser personalisierte Antworten bereitzustellen
Wir verwenden Ihre IP-Adresse, um das Land zu ermitteln, von dem aus Sie auf den Chatbot zugreifen, und um über Drittanbieter (Demandbase und Qualified) zusätzliche Informationen zu Ihrem Unternehmen abzurufen – etwa Firmenname, Website, Mitarbeiterzahl, geschätzter Umsatz und Ihre Berufsbezeichnung. Zudem erfassen wir Ihren Browserverlauf auf unserer Website. Da Avaya ein B2B-Unternehmen ist, beschränken sich diese Informationen auf das Unternehmen, für das Sie tätig sind; sie werden ausschließlich innerhalb des Chatbots verwendet, um Ihnen präzisere Inhalte und besser personalisierte Antworten zu liefern.
Avaya (einschließlich der beauftragten Dienstleister) speichert diese Informationen für maximal 12 Monate.
2. Kontaktaufnahme auf Anfrage
Wenn Sie den Chatbot bitten, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, fragt dieser nach Ihrem Namen, Ihrem Unternehmen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Land und Ihrer Telefonnummer. In diesem Fall speichern und verarbeiten wir diese Daten ausschließlich zu dem Zweck, Sie zu kontaktieren. Ihr Gespräch mit dem Chatbot wird gespeichert, um Ihre Anfrage zu qualifizieren, damit sichergestellt ist, dass sich der richtige Kollege bei Ihnen meldet und über Ihr Anliegen informiert ist (einschließlich etwaiger späterer Interaktionen und Anfragen Ihrerseits). Solche Gespräche mit dem Chatbot werden für maximal 12 Monate aufbewahrt.
Wenn Sie gesondert einwilligen, von Zeit zu Zeit Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, Veranstaltungen sowie sonstige Marketingmitteilungen per E-Mail zu erhalten, speichern wir Ihre Kontaktdaten, bis Sie der Zusendung von Marketingmitteilungen widersprechen (siehe hier).
3. Speicherung von Konversationen zur Verbesserung der Chatbot-Leistung
Wir speichern und analysieren gegebenenfalls Ihre Konversationen mit dem Chatbot ausschließlich zu dem Zweck, die Leistung und Antwortqualität des Chatbots zu verbessern. Die Konversationen werden bis zu 12 Monate lang aufbewahrt; es werden keine personenbezogenen Daten für das KI-Training verwendet.
Hinweis zur Sprachverarbeitung
Durch die Aktivierung Ihres Mikrofons gestatten Sie uns, Ihre gesprochenen Audioinhalte ausschließlich zum Zweck der Echtzeit-Umwandlung von Sprache in Text zu erfassen und zu verarbeiten. Ihre Audioeingabe wird flüchtig verarbeitet, um eine Texteingabe für den Chatbot zu generieren, und anschließend sofort verworfen. Wir zeichnen Ihre Roh-Audiodateien weder auf noch bewahren wir sie auf oder speichern sie; ebenso wenig verwenden wir Audiodaten für das KI-Training.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie sich an dataprivacy@avaya.comwenden. Weitere Informationen zu Kontaktdaten, den Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, internationalen Datenübermittlungen, Ihren Rechten usw. finden Sie in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Informationen in dieser Datenschutzerklärung für den Chatbot und der allgemeinen Datenschutzerklärung hat diese Datenschutzerklärung für den Chatbot Vorrang.