Diese Datenschutzerklärung für den Chatbot („Erklärung“) beschreibt, wie Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA) und ihre Tochtergesellschaften/verbundenen Unternehmen (zusammen „Unternehmen“, „uns“, „wir“ oder „unser“) Ihre personenbezogenen Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, sowie in einigen Rechtsgebieten Informationen, die sich auf einen identifizierten oder identifizierbaren Haushalt beziehen) bei der Nutzung des auf www.avaya.com eingebundenen Chatbots erheben, verwenden, offenlegen, speichern und anderweitig verarbeiten.

Änderungen: Wir können diese Erklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Eine aktualisierte Erklärung tritt unmittelbar mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Bitte überprüfen Sie diese Erklärung in regelmäßigen Abständen auf Aktualisierungen. Sollten Sie mit einer der Änderungen nicht einverstanden sein, stellen Sie bitte die Interaktion mit dem Chatbot ein. Sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist, werden wir Sie über Änderungen dieser Erklärung durch die Veröffentlichung einer Aktualisierung an dieser Stelle informieren.

Vor der Nutzung des Chatbots werden Sie gebeten, Ihre Einwilligung zu Folgendem zu erteilen:

1. Einholung zusätzlicher Informationen über Sie aus Drittquellen auf der Grundlage Ihrer IP-Adresse, um Ihnen präzisere Inhalte und besser personalisierte Antworten zu bieten,

2. Speicherung Ihres Gesprächs mit dem Chatbot und Kontaktaufnahme mit Ihnen, sofern Sie eine Kontaktaufnahme wünschen und dem Chatbot Ihre Daten übermitteln, sowie

3. Speicherung des Gesprächs und Nutzung der Interaktion mit Ihnen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Chatbots.

Weitere Einzelheiten zu dieser Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie im Folgenden.