Déclaration de confidentialité relative au Chatbot
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La présente Déclaration de confidentialité relative au Chatbot (la « Déclaration ») décrit la manière dont Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, États-Unis) et ses filiales / sociétés affiliéess’ouvre dans un nouvel onglet (collectivement, « Société », « nous », « notre » ou « nos ») collectent, utilisent, divulguent, stockent et traitent vos Données à caractère personnel (toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable et, dans certaines juridictions, des informations relatives à un foyer identifié ou identifiable) lors de l’utilisation du Chatbot intégré sur www.avaya.com.
Modifications : nous sommes susceptibles de mettre à jour la présente déclaration de temps à autre. Toute mise à jour de la déclaration entrera en vigueur au moment de sa publication. Veuillez consulter régulièrement la présente déclaration pour prendre connaissance des mises à jour. Si l’une des modifications vous semble inacceptable, veuillez cesser d’interagir avec le Chatbot. Lorsque la loi applicable l’exige, nous vous informerons de toute modification apportée à la présente déclaration en publiant une mise à jour ici.
Avant d’utiliser le Chatbot, il vous est demandé de fournir votre consentement pour que nous puissions
1. obtenir des informations supplémentaires vous concernant auprès de sources tierces en fonction de votre adresse IP, afin de vous fournir un contenu plus précis et vous donner de meilleures réponses personnalisées ;
2. stocker votre conversation avec le Chatbot et vous contacter si vous demandez à l’être et avez fourni vos coordonnées au Chatbot ;
3. stocker la conversation et utiliser votre interaction afin d’améliorer les performances du Chatbot.
Veuillez trouver ci-dessous plus de détails sur ce traitement des données personnelles.
1. Obtenir des informations supplémentaires vous concernant auprès de sources tierces pour vous fournir un contenu plus précis et vous donner de meilleures réponses personnalisées
Nous utiliserons votre adresse IP pour rechercher le pays à partir duquel vous accédez au Chatbot et obtenir des informations supplémentaires sur votre société, telles que le nom de la société, le site Web de la société, le nombre d’employés de la société, le chiffre d’affaires estimé de la société et le titre de la société auprès de tiers (Demandbases’ouvre dans un nouvel onglet et Qualifieds’ouvre dans un nouvel onglet). Nous recueillerons également votre historique de navigation sur notre site Web. Avaya étant une société B2B, ces informations sont limitées à la société pour laquelle vous travaillez et exclusivement utilisées dans le Chatbot afin de vous fournir un contenu plus précis et de meilleures réponses personnalisées.
Avaya (y compris ses prestataires de services) ne conservera ces informations que pendant une durée maximale de 12 mois.
2. Vous contacter sur demande
Si vous demandez au Chatbot d’être contacté, il vous demandera votre nom, votre société, votre adresse e-mail, votre pays et votre numéro de téléphone. Dans ce cas, nous stockerons et traiterons ces données exclusivement dans le but de vous contacter. Votre conversation avec le Chatbot sera stockée dans le but de qualifier votre demande, afin de s’assurer que la bonne personne vous contacte et informer celle-ci de votre demande (en lui fournissant également les interactions et demandes ultérieures potentielles de votre part). Ces conversations avec le Chatbot seront conservées pendant un maximum de 12 mois.
Si vous acceptez séparément de recevoir des informations sur nos produits, services, événements et autres communications marketing par e-mail de temps à autre, nous conserverons vos coordonnées jusqu’à ce que vous vous désinscriviez des communications marketing (voir ici).
3. Conservation de la conversation pour améliorer les performances du Chatbot
Nous stockerons et analyserons toute conversation que vous avez avec le Chatbot dans le seul but d’améliorer ses performances et sa qualité de réponse. Les conversations seront conservées pendant une durée maximale de 12 mois et aucune donnée personnelle ne sera utilisée pour entraîner l’IA.
Avis de traitement vocal
En activant votre microphone, vous nous autorisez à collecter et à traiter votre discours audio uniquement pour la conversion parole-texte en temps réel. Votre saisie audio est traitée de manière transitoire afin de générer une invite de texte pour le Chatbot. Elle est immédiatement ignorée. Nous n’enregistrons pas, ne conservons pas ni ne stockons vos fichiers audio bruts, et nous n’utilisons pas non plus de données audio pour entraîner l’IA.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant dataprivacy@avaya.com. Pour plus d’informations sur les coordonnées, les coordonnées du DPO, les transferts internationaux, vos droits, etc., veuillez consulter notre Déclaration générale de confidentialité. En cas de conflit entre les informations contenues dans la présente Déclaration de confidentialité relative au Chatbot et la Déclaration générale de confidentialité, la présente Déclaration de confidentialité relative au Chatbot prévaudra.