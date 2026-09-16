Declaración de privacidad para el chatbot
Descubre la declaración de privacidad para el chatbot
Esta declaración de privacidad para el chatbot (la “Declaración”) describe la manera en que Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, EE. UU.) y sus subsidiarias/afiliadas (se abre en una nueva pestaña) (en conjunto, la “Compañía”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”) recopilan, utilizan, divulgan, almacenan y procesan de cualquier otro modo tus Datos personales (cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable y, en algunas jurisdicciones, información relacionada con un grupo familiar identificado o identificable) cuando utilizas el chatbot integrado en www.avaya.com.
Cambios: Podremos actualizar esta Declaración ocasionalmente. Cualquier actualización que hagamos en esta declaración será efectiva de inmediato a partir de su publicación. Revisa esta declaración de forma periódica para ver las actualizaciones. Si algún cambio te parece inaceptable, deja de interactuar con el chatbot. Cuando así lo exijan las leyes locales, te notificaremos sobre los cambios de esta declaración con una publicación aquí.
Antes de utilizar el chatbot, se te pedirá tu consentimiento para:
1. obtener información adicional sobre ti de fuentes externas en función de tu dirección IP, con el fin de proporcionar contenido más preciso y respuestas mejor personalizadas;
2. almacenar tu conversación con el chatbot y comunicarnos contigo si solicitas que te contactemos y proporcionas tus detalles al chatbot; y
3. almacenar la conversación y utilizar tu interacción con el chatbot para mejorar su rendimiento.
A continuación encontrarás más detalles sobre la manera de procesar tus datos personales.
1. Obtener información adicional sobre ti de fuentes externas, con el fin de proporcionar contenido más preciso y respuestas mejor personalizadas
Utilizaremos tu dirección IP para identificar el país desde el que accedes al chatbot y obtener de terceros información adicional sobre tu empresa, como el nombre de la empresa, el sitio web de la empresa, la cantidad de empleados, los ingresos estimados y tu cargo (Demandbase [se abre en una nueva pestaña] y Qualified [se abre en una nueva pestaña]). También recopilaremos tu historial de navegación en nuestro sitio web. Dado que Avaya es una empresa B2B, esta información se limita a la empresa para la que trabajas y se utiliza exclusivamente dentro del chatbot con el objetivo de ofrecerte contenido más preciso y respuestas mejor personalizadas.
Avaya, incluidos sus proveedores de servicios, conservará esta información durante un máximo de 12 meses..
2. Contactar contigo cuando lo solicites
Si le pides al chatbot que alguien se comunique contigo, te solicitará tu nombre, empresa, dirección de correo electrónico, país y número de teléfono En este caso, almacenaremos y trataremos estos datos exclusivamente con el fin de comunicarnos contigo. Tu conversación con el chatbot se almacenará con el objetivo de evaluar tu solicitud y garantizar que se comunique contigo la persona adecuada, además de informarle sobre tu solicitud, incluidas posibles interacciones y solicitudes posteriores. Estas conversaciones con el chatbot se conservarán durante un máximo de 12 meses.
Si aceptas por separado recibir por correo electrónico, ocasionalmente, información sobre nuestros productos y servicios, eventos y otras comunicaciones de marketing, conservaremos tus detalles de contacto hasta que decidas dejar de recibir dichas comunicaciones (consulta aquí).
3. Conservación de conversaciones para mejorar el rendimiento del chatbot
Almacenaremos y podremos analizar cualquier conversación que mantengas con el chatbot exclusivamente con el objetivo de mejorar su rendimiento y la calidad de sus respuestas. Las conversaciones se conservarán durante un máximo de 12 meses y no se utilizarán Datos personales para entrenar la IA.
Aviso de procesamiento de voz
Al habilitar el micrófono, nos autorizas a recopilar y tratar tu audio hablado exclusivamente para convertirlo de voz a texto en tiempo real. Tu entrada de audio se procesa de forma transitoria para generar una indicación de texto para el chatbot y se elimina de inmediato. No grabamos, conservamos ni almacenamos los archivos de audio originales, ni utilizamos datos de audio para entrenar la IA.
Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento con un correo electrónico a dataprivacy@avaya.com. Para obtener información adicional sobre los detalles de contacto, los detalles de contacto del DPO, las transferencias internacionales y sus derechos, etc., consulta nuestra Declaración de privacidad general. En caso de conflicto entre la información de esta Declaración de privacidad del chatbot y la Declaración general de privacidad, prevalecerá esta Declaración de privacidad del chatbot.