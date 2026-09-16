Esta declaración de privacidad para el chatbot (la “Declaración”) describe la manera en que Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, EE. UU.) y sus subsidiarias/afiliadas (se abre en una nueva pestaña) (en conjunto, la “Compañía”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”) recopilan, utilizan, divulgan, almacenan y procesan de cualquier otro modo tus Datos personales (cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable y, en algunas jurisdicciones, información relacionada con un grupo familiar identificado o identificable) cuando utilizas el chatbot integrado en www.avaya.com.

Cambios: Podremos actualizar esta Declaración ocasionalmente. Cualquier actualización que hagamos en esta declaración será efectiva de inmediato a partir de su publicación. Revisa esta declaración de forma periódica para ver las actualizaciones. Si algún cambio te parece inaceptable, deja de interactuar con el chatbot. Cuando así lo exijan las leyes locales, te notificaremos sobre los cambios de esta declaración con una publicación aquí.

Antes de utilizar el chatbot, se te pedirá tu consentimiento para:

1. obtener información adicional sobre ti de fuentes externas en función de tu dirección IP, con el fin de proporcionar contenido más preciso y respuestas mejor personalizadas;

2. almacenar tu conversación con el chatbot y comunicarnos contigo si solicitas que te contactemos y proporcionas tus detalles al chatbot; y

3. almacenar la conversación y utilizar tu interacción con el chatbot para mejorar su rendimiento.

A continuación encontrarás más detalles sobre la manera de procesar tus datos personales.