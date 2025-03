Nuovo riconoscimento per Avaya: Constellation Research seleziona le piattaforme Avaya nelle ShortList™, le classifiche delle migliori soluzioni per Contact Center as a Service (CCaaS) e Unified Communications as a Service (UCaaS)

Avaya Experience Platform e Avaya Cloud Office sono stati premiate per aver trasformato l'esperienza del cliente grazie a un'infrastruttura di comunicazione scalabile e distribuita nel cloud e con soluzioni di contact center all’avanguardia.

Milano, 8 maggio 2024 – Avaya, leader globale nelle soluzioni di customer experience e di comunicazione, ha annunciato che due delle sue soluzioni sono state selezionate da Constellation Research nelle recenti ShortList™: Avaya Experience Platform™ (AXP) nella categoria Public Cloud per Contact Center as a Service (CCaaS) e Avaya Cloud Office in quella dedicata alle piattaforme di Unified Communications as a Service (UCaaS).

Entrambe le Shortlist presentano i fornitori di diverse categorie del mercato che sono rilevanti per gli early adopters. Inoltre, i prodotti inclusi nelle classifiche rispondono ai criteri di qualità relativi alla propria categoria, così come definiti da Constellation Research.

Il portfolio Avaya Experience Platform™ (AXP) consente alle aziende di migliorare l'esperienza dei clienti e dei dipendenti e di rafforzare i risultati di business, offrendo funzionalità di CX attraverso un'unica piattaforma, indipendentemente dal fatto che sia distribuita on-premise, su cloud privato o su cloud pubblico. La soluzione fornisce una piattaforma cloud ibrida integrata che consente ai clienti di scegliere la modalità a loro più adatta.

Con AXP Public Cloud, le aziende possono integrare rapidamente e facilmente tecnologie cloud, comprese le innovazioni basate sull'intelligenza artificiale, senza interrompere la continuità operativa o fermare i sistemi principali esistenti. Questo consente di fornire agli utenti finali un'esperienza con più opzioni, risposte più rapide e un approccio personalizzato. Le aziende possono collegare facilmente tutti gli elementi: voce, video, chat, messaggistica e altro ancora, per offrire ai clienti esperienze senza discontinuità in ogni punto di contatto, collegando team, risorse e insight per massimizzare le prestazioni e le esperienze del contact center.

Avaya Cloud Office è un sistema di comunicazione basato sul cloud con una ricca serie di funzionalità, tra cui voce, video, messaggistica istantanea, riunioni e conferenze online, funzionalità di collaborazione e altro ancora. Con Avaya Cloud Office, i clienti possono facilmente connettere tutti i dipendenti, in ufficio, in mobilità o da remoto, a un unico sistema, indipendentemente dalla loro ubicazione.

“Siamo onorati che Avaya sia stata riconosciuta da Constellation Research sia per le proprie capacità in ambito CCaaS (AXP Public Cloud) e sia per quelle in ambito UCaaS (Avaya Cloud Office)”, commenta Soren Abildgaard, Executive Vice President e Chief Technology Officer di Avaya. “Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Avaya nel fornire soluzioni che non solo semplificano le comunicazioni, ma migliorano anche l'esperienza di clienti e dipendenti grazie a interazioni più efficaci. La nostra opzione di cloud pubblico è parte integrante di una più ampia piattaforma AXP, progettata per aiutare i clienti a integrare le nuove innovazioni al proprio ritmo senza interruzioni e a scegliere la propria modalità . In questo modo è possibile ottenere un servizio più rapido e personalizzato su tutti i canali e fornire alle aziende gli strumenti per ottenere operazioni e prestazioni di contact center efficienti e senza interruzioni”.

“Le moderne strategie di servizi e comunicazione si concentrano su momenti di collaborazione e coinvolgimento con i clienti e tra i team - in un contact center oppure in un'azienda globale - e mettono sotto pressione i decision maker aziendali nell’utilizzare le più recenti innovazioni tecnologiche e nel fornire al contempo una capacità di connessione ininterrotta attraverso un panorama di canali sempre più complesso”, osserva Liz Miller, VP e Principal Analyst di Constellation Research. “Quello che riscontriamo costantemente come caratteristica delle aziende leader messe in eidenza sia nella CCaaS che nella UCaaS Constellation ShortLists è una capacità unica di offrire risultati al di là delle aspettative con innovazioni come la Gen AI, infrastrutture cloud agili e architetture aperte pronte per qualsiasi scenario di implementazione”. In un contesto in cui le persone trovano nuovi modi per connettersi, soluzioni come Avaya Experience Platform sono pronte a soddisfare queste nuove esigenze di esperienza e opportunità di crescita.

Avaya si è affermata come partner di fiducia per la customer experience di organizzazioni come i 14 principali hotel, casinò e resort degli Stati Uniti che utilizzano Avaya per servire i propri clienti. Le collaborazioni di Avaya con Bayview Technologies, Michigan State University e C3i Solutions dimostrano il suo impatto in diversi settori di mercato. Ad esempio, Bayview che ottimizza i viaggi dei clienti, Michigan State University migliora le funzioni operative e la soddisfazione e C3i offre esperienze uniche grazie all'intelligenza artificiale. Lo scorso anno, Avaya ha ottenuto una valutazione di 5 stelle dalla CRN's 2023 Partner Program Guide per il 15° anno consecutivo e ha ricevuto riconoscimenti per l'uso innovativo dell'IA nei contact center ai Norns Awards di giugno 2023. Il recente annuncio della partnership con Zoom dimostra ulteriormente la capacità di Avaya di offrire innovazione che si integra alle soluzioni esistenti, rispondendo alle esigenze di collaborazione dei propri clienti e assicurando ulteriormente che Avaya mantenga la promessa di garantire soluzioni di comunicazione di alto livello per aziende e organizzazioni.

Constellation Research valuta più di 21 soluzioni classificate in ciascun mercato. Le ShortList di Constellation sono definite in base alle esigenze dei clienti, conversazioni con i partner, referenze, progetti di selezione dei fornitori, quote di mercato e ricerche interne.



Constellation Research ad Avaya Engage

Oltre all'annuncio di oggi, Avaya ha recentemente comunicato che il CEO e fondatore di Constellation Research R “Ray” Wang sarà uno dei relatori principali di Avaya ENGAGE. Questo evento di primo piano, che si terrà a Denver, Colorado, dal 13 al 15 maggio 2024, offre ai clienti esperti di CX l’opportunità di incontrarsi per verificare come Avaya e il suo ecosistema di partner globali consentono alle aziende di coinvolgere clienti e dipendenti per ottenere il massimo valore. R “Ray” Wang si unirà al CEO di Avaya, Alan Masarek, sul palco principale per discutere del ruolo dell'innovazione alimentata dall'AI e dell'importanza dell'esperienza del cliente nell'attuale economia dell'esperienza.



Constellation Research

Constellation Research, premiata società di consulenza strategica e di analisi con sede nella Silicon Valley, è al servizio dei leader e delle organizzazioni che si trovano ad affrontare le sfide della strategia digitale, dell'innovazione dei modelli di business e della trasformazione digitale. Constellation lavora a stretto contatto con fornitori di soluzioni, partner, dirigenti C-suite, consigli di amministrazione e la sua Constellation Executive Network di leader “buy-side “per essere all'avanguardia nella condivisione di ricerche di mercato e consigliare ai clienti come ottenere risultati aziendali di valore.