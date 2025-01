Sistema telefonico in cloud: adatta il modo in cui comunichi al tuo modo di lavorare

Grazie a un sistema telefonico in cloud, le imprese sono in grado di assecondare i nuovi modelli di lavoro ibridi e flessibili, massimizzando produttività ed engagement dei dipendenti. Le dinamiche e gli strumenti di comunicazione aziendale dovrebbero infatti adattarsi al modello di lavoro, che negli ultimi anni ha accelerato – senza ritorno - la propria trasformazione. Da un modello fondato sulla presenza, sulla postazione fissa e sull’orario vincolante, il lavoro è diventato un mix di esperienze fisiche e virtuali supportate da una comunicazione omnicanale e unificata. Oggi, la tradizionale telefonata – che non perde assolutamente il suo valore – è solo una delle modalità di relazione, insieme ai video meeting, alle chat , alla condivisione di documenti e contenuti , alla collaborazione virtuale a livello di team. Le imprese vogliono che i propri dipendenti possano scegliere la modalità di interazione più adatta e motivante per loro, svincolandola dal luogo di lavoro, dall’orario e, cosa tutt’altro che secondaria, anche dal device. Il centralino in cloud rientra perfettamente in questo modello, essendo uno dei suoi abilitatori.

Centralino in cloud per il new way of working

Il vantaggio principale del centralino in cloud è proprio la sua capacità di svincolare la comunicazione vocale dal luogo e dal device. Il tradizionale numero interno aziendale, che pur mantiene una propria utilità e validità, viene svincolato dal terminale fisso della scrivania e associato, piuttosto, alla persona, che vi può accedere con lo smartphone, con il notebook, il tablet, lo smart watch e, ovviamente, con il telefono fisso aziendale.

Per l’azienda, avere un centralino in cloud significa assecondare un paradigma di lavoro che cambia e fondare su questa trasformazione la propria efficienza e il vantaggio competitivo. Con in aggiunta tutti i benefici del cloud: la scalabilità nativa, l’azzeramento degli investimenti in hardware, il carattere di servizio gestito, l’aggiornamento costante e molto altro.

Avaya Cloud Office come sistema di comunicazione (cloud) integrato

Avaya Cloud Office rientra alla perfezione in questo scenario. Definito come sistema telefonico cloud, è una piattaforma di comunicazione integrata che l’azienda mette a disposizione del moderno mondo del lavoro.

Il canale di comunicazione voce, per quanto pilastro della soluzione, rientra infatti in un quadro complessivo cha fa rientrare video, meeting, messaging e collaborazione all’interno di un'unica piattaforma sinergica. In termini pratici, ciò significa che Avaya Cloud Office diventa un unico punto di accesso smart per tutte le comunicazioni aziendali, indipendentemente dalla modalità di relazione e dal device. Con Avaya Cloud Office è possibile attivare una conversazione vocale con un collega, da questa passare alla condivisione di un file, realizzare un video-meeting all’istante o pianificarlo per i giorni successivi. Grazie (anche) ad una user experience ottimizzata, l’adozione di Avaya Cloud Office può avere un impatto molto positivo sull’agilità dell’impresa e anche sulla sua resilienza, grazie ai noti benefici del cloud sotto questo profilo. Inoltre, con un sistema di comunicazione come Avaya Cloud Office, l’azienda si presenta sul mercato innovativa e smart, soprattutto agli occhi dei giovani, contribuendo a trattenere i talenti e ad acquisirne di nuovi.

Necessario sottolineare inoltre un aspetto interessante di Avaya Cloud Office che va al di là del centralino in cloud e della sua natura di sistema telefonico 2.0 : l’integrazione con i processi aziendali. Oltre alla gestione sinergica di tutti i canali di comunicazione, la soluzione Avaya permette di creare agevolmente dei team di lavoro nei quali condividere file e task, seguendone l’avanzamento. Così facendo, la piattaforma diventa un punto di riferimento non solo per la comunicazione interna e verso l’esterno, ma anche per la produttività e la collaborazione di tutte le risorse aziendali.