App di collaborazione: conversazione sempre attiva con Avaya

Alcune aziende confondono il concetto di app di collaborazione con le conversazioni sincrone, come le telefonate, le video-call o i video-meeting. In realtà, il significato stesso di app di collaborazione è molto più ampio e comprende sia la comunicazione sincrona che quella asincrona, laddove quest’ultima deve essere dotata di “persistenza”. Così facendo, le app di collaborazione creano dei veri e propri workplace virtuali.

App di collaborazione e la comunicazione always-on

Sulla base di quanto affermato, le app di collaborazione come Avaya Cloud Office e Avaya Spaces fanno sì che la conversazione sia di fatto sempre attiva. Il loro scopo non è semplicemente quello di modernizzare i flussi di comunicazione e di concentrarli tutti in un’unica piattaforma, ma di essere il cuore pulsante dei modelli agili di lavoro, che comportano sia esperienze fisiche e sia virtuali. Per questo motivo, le soluzioni Avaya salvano tutti i contenuti: le conversazioni, i dettagli dei progetti, i file, i task e, previa registrazione, anche i video-meeting per la consultazione successiva.

Grazie alle app di collaborazione, le imprese hanno un’opportunità straordinaria: riunire tutta la workforce all’interno di un unico ambiente virtuale che stimola l’interazione e la collaborazione. Il passo avanti rispetto all’era delle comunicazioni in silos è notevole. Inoltre, con gli strumenti Avaya è molto semplice raggiungere e ingaggiare l’intera workforce, cosa che nell’era dell’e-mail (non ancora conclusa, peraltro) era soggetta a diversi limiti, soprattutto per quanto concerne alcuni ruoli di front-end.

I benefici del cloud e la sinergia tra i canali di comunicazione

Una comunicazione è sempre attiva quando gli strumenti che la abilitano sono accessibili in ogni momento e con qualsiasi device, 24 ore al giorno. Sotto questo profilo, l’erogazione cloud di Avaya Cloud Office e di Avaya Spaces è la migliore garanzia di uptime e di continuità del servizio, che non si interrompe neppure per attività di manutenzione o per i continui aggiornamenti del software. Ma è soprattutto l’impronta collaborativa delle piattaforme a rendere la comunicazione always-on: con gli strumenti Avaya è certamente possibile organizzare e partecipare a eventi (meeting, conferenze…), ma anche chattare, creare spazi di condivisione permanenti, condividere documenti, addirittura assegnare e monitorare l’esecuzione dei task. Tutto da un unico ambiente facilmente accessibile e sempre online.

Inoltre, app di collaborazione come Avaya Spaces e Avaya Cloud Office riuniscono e rendono sinergici tutti i canali della comunicazione moderna, telefono incluso. Quest’ultimo è ancora un canale importantissimo della comunicazione business, ma solitamente non è integrato con le app di collaborazione. Le aziende, che di fatto non possono fare a meno del telefono, perdono l’occasione di creare una sinergia tra questo e gli altri canali. Gli strumenti Avaya, che riflettono la lunga esperienza aziendale nella telefonia business, integrano il canale voce in tutti gli altri flussi di comunicazione, che di fatto diventano completi ed estremamente smart. In termini pratici, con le soluzioni Avaya è semplice e veloce passare da una conversazione vocale a un video o a una chat e viceversa, così come ricevere e fare chiamate con dispositivi connessi come il notebook o il tablet al posto dell’onnipresente smartphone o del classico laptop.

Nelle app di collaborazione Avaya, le possibilità di interazione multicanale sono diverse, ben integrate e convergenti, così da rendere la flessibilità uno dei tratti più interessanti di queste soluzioni, che di fatto portano un intero ufficio all’interno di un notebook o di uno smartphone.