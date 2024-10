Con l’uso in rapida crescita di prodotti elettrici ed elettronici a livello globale e il conseguente aumento dei rifiuti elettronici, sempre più Paesi stanno adottando normative RAEE. Avaya monitora da vicino le leggi sui RAEE in corso di sviluppo e rispetta le normative vigenti in materia. Collabora anche con organizzazioni approvate che si occupano di conformità per garantire che i nostri obblighi di raccolta e riciclaggio siano soddisfatti.