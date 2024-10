Sostenibilità ambientale

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi e rappresentare un rischio per la salute umana e per l’ambiente quando i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie non vengono gestiti correttamente. Le conseguenze di un errato smaltimento dei rifiuti elettronici, sia nelle discariche pubbliche che in quelle non designate, sono estremamente gravi e vanno dalla creazione di problemi di salute pubblica all'inquinamento degli ecosistemi per le generazioni a venire. Avaya sostiene la gestione della fine del ciclo di vita dei propri rifiuti elettronici a livello globale e collabora con altre organizzazioni per fornire soluzioni di riciclaggio ecocompatibili ai clienti che desiderano smaltire i prodotti Avaya che hanno raggiunto la fine della vita utile. Inoltre, la nostra azienda sostiene i Gruppi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (UNSDG) e sta influenzando positivamente il consumo e la produzione responsabili.

Nel 2022, Avaya ha collaborato con Green Standards, un'azienda che gestisce la rimozione e la ridistribuzione di articoli da ufficio, come arredi e attrezzature, mediante donazioni di beneficenza, rivendita e riciclaggio. In questo modo sono state sottratte alle discariche 13 tonnellate di articoli da ufficio.