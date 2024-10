Il nostro impegno per la responsabilità sociale d’impresa in India è incentrato sullo sviluppo della comunità attraverso varie iniziative, nell’interesse delle popolazioni povere, indigenti ed emarginate, per costruire un domani migliore per la società. Perseguiamo programmi di responsabilità sociale d’impresa principalmente in aree economicamente affini alle attività dell’azienda, per consentire una stretta supervisione e garantire il massimo impatto in termini di sviluppo.



Membri del Comitato per la responsabilità sociale d’impresa dell’India:

Vishal Agrawal, VP Sales & Service

Amit Grover, Director Global Finance Shared Services — Chairman

Prasad Iyer, Director Global Services

Eklovya Rai Nagpal, Senior Corporate Counsel India & SAARC, Avaya India Private Limited

Reeva Kymer, Director ESG and Philanthropy, Avaya come consulente esterna

Adarsh Kaul, Marketing Head, India, come consulente esterno