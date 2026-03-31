Revivez notre intervention au salon All 4 Customer : L'agent augmenté, une réalité opérationnelle

À l'occasion du salon All 4 Customer, le rendez-vous incontournable de l'expérience client à Paris, qui s'est tenu du 24 au 26 mars 2026, Avaya et son partenaire Intelcia, acteur global de l'outsourcing, ont présenté les enjeux et les clés de succès de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les centres de contact.

L'Intelligence Artificielle n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui transforme en profondeur le quotidien des agents. En automatisant les tâches répétitives et en leur fournissant des informations pertinentes en temps réel, l'IA "augmente" les agents, leur permettant de se recentrer sur leur cœur de métier : la création d'une relation client à forte valeur ajoutée.

Les résultats sont concrets et mesurables :

Plus d'efficacité et moins de stress pour des collaborateurs plus engagés.

Une expérience client nettement améliorée, plus fluide et personnalisée.

Passer de la promesse de l'IA à un succès opérationnel tangible peut s'avérer complexe. Forts de notre expertise, nous avons partagé lors de notre atelier les réponses aux questions que se posent de nombreuses entreprises. A découvrir dans cette vidéo.