Les douleurs secrètes des professionnels de l’expérience client
Gérer des outils hétérogènes, justifier votre retour sur investissement, jongler avec des canaux qui se multiplient... Votre métier est passionnant, mais il peut être épuisant.
Vous reconnaissez-vous dans ces situations ?
- Le casse-tête des reportings unifiés qui vous prend des jours à compiler.
- La frustration face aux parcours clients décousus et aux pertes de contexte.
- Le stress de devoir personnaliser l'expérience sans avoir les bons outils.
- La difficulté à intégrer l'IA simplement et avec un impact réel.
Lors de cet atelier sur le salon All 4 Customer Paris, nos experts ont décortiqué 4 cas d’usage concerts auxquels font face les professionnels de la CX. Nous vous invitons à les découvrir dans cette vidéo.