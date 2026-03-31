Perspectives d'avenir sur l'IA : L'effet cumulatif de l'IA avec Patrick Dennis, PDG d'Avaya

Les progrès ont été rapides, mais les avancées de l’IA s'accompagnent de défis. Patrick Dennis, PDG d'Avaya, aborde la nécessité de résoudre les problèmes de consommation énergétique, de concurrence technologique mondiale et de l'effet cumulatif de l'innovation. L'IA pourrait bien devenir un élément essentiel de notre quotidien, tandis que nous continuons de nous interroger sur sa dimension humaine.

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