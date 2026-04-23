Il CEO di Avaya Patrick Dennis parla del futuro dell'IA e del suo effetto cumulativo

L'IA ha fatto progressi rapidi. Questi, però, comportano anche delle sfide. Il CEO di Avaya Patrick Dennis parla della necessità di risolvere il problema del consumo energetico, della competizione tecnologica globale e della natura cumulativa dell'innovazione. Nella prossima fase, l'IA potrebbe portare qualcosa di "inedito" nelle nostre vite, mentre cerchiamo ancora di capire qual è la dimensione umana di tutto questo.