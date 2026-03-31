Ein Blick in die Zukunft der KI – Der kumulative Effekt von KI mit Avaya-CEO Patrick Dennis

Die Fortschritte im Bereich der KI waren rasant, doch mit jedem Fortschritt gehen auch Herausforderungen einher. Avaya-CEO Patrick Dennis spricht über die Notwendigkeit, das Problem des Energieverbrauchs, den globalen Wettbewerb im Technologiesektor und die kumulative Wirkung von Innovationen zu lösen. Im nächsten Kapitel könnte KI einen bedeutsamen Beitrag zu etwas Neuem in unserem Leben leisten, während wir weiterhin mit den menschlichen Aspekten dieser Entwicklung ringen.