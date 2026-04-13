Una mirada al futuro de la IA: el efecto acumulativo de la IA con el CEO de Avaya, Patrick Dennis

El progreso ha sido rápido, pero los desafíos acompañan los avances en la IA. El CEO de Avaya, Patrick Dennis, habla sobre la necesidad de resolver el problema del consumo de energía, la competencia tecnológica global y la naturaleza acumulativa de la innovación. Es posible que, en el próximo capítulo, la IA aporte algo «nuevo» y significativo a nuestras vidas, mientras seguimos lidiando con la cuestión de su lado humano.