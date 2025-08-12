Avaya Infinity y MCP: Desbloqueo de experiencias inteligentes y contextuales del cliente

Avaya Infinity con el Protocolo de contexto de modelo (MCP) es un potente motor para las experiencias de los clientes y empleados. Este video explora cómo Avaya Infinity aprovecha el MCP para ofrecer experiencias dinámicas e independientes de modelos, con acceso en tiempo real a datos empresariales, herramientas y más. Desde interacciones contextuales hasta confianza de nivel empresarial, descubre cómo Avaya Infinity con MCP faculta a las organizaciones para evolucionar en el futuro de la experiencia del cliente.