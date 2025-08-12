Avaya Infinity + MCP : des expériences client contextuelles et intelligentes

Avaya Infinity et le MCP (Model Context Protocol) sont le moteur des expériences des clients et employés. Cette vidéo aborde la manière dont Avaya Infinity exploite le MCP pour proposer des expériences dynamiques et indépendantes de tout modèle, avec un accès en temps réel aux données, outils et plus encore. Entre interactions contextuelles et relations de confiance avec les clients, découvrez comment Avaya Infinity et le MCP permettent aux organisations de se préparer à l’avenir de l’expérience client.