Avaya Infinity + MCP: Intelligente, kontextbezogene Kundenerfahrungen freisetzen

Avaya Infinity mit Model Context Protocol (MCP) ist eine leistungsstarke Engine für Kunden- und Mitarbeitererfahrungen. Dieses Video zeigt, wie Avaya Infinity MCP nutzt, um dynamische, modellunabhängige Erfahrungen mit Echtzeitzugriff auf Unternehmensdaten, Tools und mehr zu bieten. Von kontextbezogenen Interaktionen bis hin zu Vertrauen auf Unternehmensebene – entdecken Sie, wie Avaya Infinity mit MCP Unternehmen dabei unterstützt, sich im Bereich Kundenerfahrung zukunftsfähig aufzustellen.

Tags

APIs Avaya Infinity Künstliche Intelligenz Customer Experience Übersicht

Transcripts

Verwandt

Avaya treibt die Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) für Avaya Infinity voran und setzt damit neue Maßstäbe für seine Kunden Blog

Avaya treibt die Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) für Avaya Infinity voran und setzt damit neue Maßstäbe für seine Kunden
Trends 2026: Impulsgeber für Ihre CX-Strategieplanung Webinare

Trends 2026: Impulsgeber für Ihre CX-Strategieplanung
MCP Graphic Demo

Avaya Infinity mit MCP – KI-gestützte Intelligenz für Ihr Contact Center