Avaya Infinity + MCP: Intelligente, kontextbezogene Kundenerfahrungen freisetzen

Avaya Infinity mit Model Context Protocol (MCP) ist eine leistungsstarke Engine für Kunden- und Mitarbeitererfahrungen. Dieses Video zeigt, wie Avaya Infinity MCP nutzt, um dynamische, modellunabhängige Erfahrungen mit Echtzeitzugriff auf Unternehmensdaten, Tools und mehr zu bieten. Von kontextbezogenen Interaktionen bis hin zu Vertrauen auf Unternehmensebene – entdecken Sie, wie Avaya Infinity mit MCP Unternehmen dabei unterstützt, sich im Bereich Kundenerfahrung zukunftsfähig aufzustellen.