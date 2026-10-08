AVAYA INFINITY®

Technologie-Partner-Ökosystem

Offene, KI-bereite Architektur. Zuverlässige Daten-Governance. Validierte Integration von Technologiepartnern für die Customer Experience im Unternehmen. Infinity orchestriert die passenden Funktionen in den Bereichen Self-Service, Agent Assist, sichere Transaktionen und Enterprise Workflows – für vernetzte und personalisierte Erlebnisse von einer Interaktion zur nächsten. Anwendungsfälle entdecken

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Infinite ecosystem Illustration

Entwickelt, um Daten zu vernetzen, zu steuern und die Enterprise CX zu erweitern

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Ausgewählte Partner-Integrationen

Verbinden Sie strategische Unternehmensplattformen und spezialisierte KI-Partner über ein Ökosystem, das als perfekte Ergänzung für Avaya Infinity konzipiert wurde

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Offene Orchestrierung mit MCP

Verknüpfen Sie KI-Modelle, Systeme und Workflows über eine offene Architektur, die dafür sorgt, dass der Kontext über die gesamte Customer Journey hinweg erhalten bleibt.

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Zuverlässige Daten-Governance

Bringen Sie KI und Kundendaten durch strengere Governance, Zugriffskontrollen und Datenintegrität im gesamten Ökosystem sicher zusammen.

Avaya Innovation Hub: Geprüfte und validierte Partner-Integrationen

Die Avaya Infinity-Plattform ist standardmäßig offen gestaltet, um Unternehmen Flexibilität bei der Auswahl verschiedener Anbieter und eine betriebliche Orchestrierung bei der KI-Einführung zu bieten. Der Avaya Innovation Hub bietet eine zusätzliche Validierungsebene und stellt sicher, dass Partner-Integrationen ein hohes Maß an Enterprise-Reife besitzen

  • Technische Validierung – ausgewählte Partner, die von Avaya erfolgreich getestet worden sind.
  • Daten Reziprozität – Interaktionsdaten werden an Infinity zurückgegeben, um den vollständigen Kontext zu wahren
  • Einfachere Integration – validierte Lösungen, die den Aufwand für Eigenentwicklungen reduzieren
  • Schnellere Einführung – Tests und Dokumentationen geben Unternehmen Sicherheit beim Einsatz ihrer KI-Tools

Der Innovation Hub präsentiert ein geprüftes und stetig wachsendes Ökosystem. Hier sind einige ausgewählte Partner mit Spezialfunktionen, die Avaya Infinity optimal ergänzen.

Cresta logo

Cresta

KI-Coaching in Echtzeit, Konversationsanalyse und Erkenntnisse nach der Interaktion zur Unterstützung der Mitarbeiter-Performance

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Poly.ai logo

Poly.ai

Natürlich klingende, dialogorientierte Sprach-KI, die zur Automatisierung des Self-Service beiträgt und die Call-Containment-Rate verbessert

Journey.ai logo

Journey.ai

Sichere Zahlungen und Unterstützung regulierter Workflows, um das Risiko der Offenlegung sensibler Daten bei Kundeninteraktionen zu minimieren

Eleven Labs logo

ElevenLabs

Hochwertige generative KI-Stimmen und Sprachsynthese, die natürlich klingen und die Interaktion zwischen Mensch und KI nahtlos gestalten.

Cisne logo

Cisne

KI-native Workforce-Orchestrierung, die menschliche Mitarbeiter und KI-Agenten in Echtzeit ausbalanciert, um Personaleinsatz, Kapazitäten und Service-Levels zu optimieren.

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„Was macht einen KI-Partner bereit für die Enterprise CX? Für Kunden wie die unseren geht die Bewertung eines KI-Partners weit über die Qualität einer Demo oder die Stärke eines einzelnen Anwendungsfalls hinaus.“

– Tony Lama, SVP and General Manager, Avaya Software

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Tony Lama

Enterprise-Technologie-Allianzen: Integrationen mit Plattformen, die Ihre Teams bereits nutzen

Avaya Infinity lässt sich in führende Unternehmensplattformen integrieren, um Zusammenarbeit, Kundendaten, KI und betriebliche Erkenntnisse über das gesamte Kundenerlebnis hinweg zu verknüpfen.

Microsoft logo

Microsoft

Verknüpfen Sie Zusammenarbeit, CRM-Kontext und KI-gestütztes Wissen mit Microsoft-Technologien wie Azure AI, Dynamics 365 und Teams

Google logo

Google

Integrieren Sie Google Cloud- und CCAI-Funktionen in das Kundenerlebnis für Sprach-, Sprech- und Analyse-Anwendungsfälle, orchestriert durch Avaya Infinity

Salesforce logo

Salesforce

Erweitern Sie den CRM-Kontext und die Transparenz der Workflows über die gesamte Customer Journey hinweg mit Salesforce-Integration im Infinity-Ökosystem

Verint logo

Verint

Senken Sie mit Verint die Kosten im Contact Center und steigern Sie die CX durch KI-gestützte Bots zur Automatisierung von Workflows. Messbarer ROI in wenigen Wochen.

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OFFENE ORCHESTRIERUNG

Kontext vernetzen ohne Herstellerbindung

Avaya Infinity ist so konzipiert, dass es eine offene KI- und Orchestrierungsstrategie unterstützt. Über das Model Context Protocol (MCP) können Unternehmen KI-Modelle, Systeme und Workflows in Echtzeit miteinander verbinden, sodass sich der Kontext mit der Interaktion bewegt, anstatt in isolierten Tools gefangen zu bleiben. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude oder zukünftige Modelle einsetzt, unterstützt Infinity Sie bei der Orchestrierung der passenden Funktionen entlang der Customer Journey – ohne Sie an einen einzigen Anbieter zu binden

Claude, OpenAI and Gemini logos over MCP and Infinity logo

Offene Standards sind entscheidend

Avaya ist Mitglied der Agentic AI Foundation (AAIF) (wird in neuem Tab geöffnet), dem Projekt der Linux Foundation, das die Governance von MCP unterstützt und KI-Standards schafft. Die AAIF-Mitglieder-Community erweitert das Ökosystem zusätzlich, indem sie Organisationen zusammenbringt, die gemeinsam an der Reduzierung von Fragmentierung, der Verbesserung der Interoperabilität und der Förderung offener Protokolle im Bereich Agentic AI arbeiten

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Agentic AI Foundation Logo
ZUVERLÄSSIGE DATEN-GOVERNANCE

Unternehmensdaten über den gesamten KI-Lebenszyklus steuern

Sobald Systeme und Daten miteinander verbunden sind, ist eine solide Governance unerlässlich. Avaya kooperiert mit Databricks, um eine stärkere Kontrolle, Zugriffssteuerung und Datenintegrität im gesamten Ökosystem zu gewährleisten. So können Unternehmen ihre KI-Initiativen mit mehr Vertrauen vorantreiben. Eine verlässliche Governance hilft Unternehmen, eine kontextreiche Customer Experience zu skalieren, ohne die Kontrolle zu verlieren

  • Daten über den gesamten KI-Lebenszyklus steuern
  • Zugriffskontrollen und Aufsicht stärken
  • Vertrauenswürdigere KI-Ergebnisse unterstützen
Blog: Wenn Unternehmensdaten zu Kundenkontext werden
Databricks logo

Governance by Design: Die Partnerschaft mit Databricks


Da KI-Systeme Zugriff auf Unternehmensdaten erhalten, ist Governance nicht verhandelbar. Executive Chairman des Verwaltungsrats Patrick Dennis erklärt, warum die Partnerschaft mit Databricks so konzipiert wurde, dass Sicherheit und Leistungsverantwortung von Anfang an in Avaya Infinity verankert sind, damit Unternehmen beruhigt agieren können.

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Governance by Design
AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGSFÄLLE

Wie das Ökosystem in der Praxis zusammenwirkt

Der Wert des Ökosystems liegt nicht in isolierten Integrationen. Er liegt darin, wie Avaya Infinity dabei hilft, den Kontext über Kunden- und Mitarbeiter-Workflows hinweg zu übertragen, sodass die richtigen Systeme, Daten und KI-Funktionen im entscheidenden Moment Hand in Hand arbeiten.

Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity

Nutzen Sie dialogorientierte Sprach-KI für Standardanfragen und führen Sie Kunden anschließend durch einen sicheren Zahlungsabschluss, wobei der Kontext von Anfang bis Ende gewahrt bleibt.

Poly.ai, Journey.ai, Avaya Infinity logos
Resources

Discover open, protocol-based orchestration with greater flexibility and control

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Verint Engage 2026: Avaya’s Chris Royer discusses AI innovation and open architecture

Hear from Stu Goldstein from Verint and Chris Royer from Avaya as they discuss innovations within the Avaya Infinity platform.
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White Paper

Die Wichtigkeit von KI Offenheit

Erfahren Sie, warum KI-Agilität, Innovation und geschäftlicher Nutzen davon abhängen, den geschlossenen Systemen („Walled Gardens“) traditioneller CCaaS-Anbieter zu entkommen

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Rethinking the partner ecosystem: Open & curated

Choosing the relationships that build greater trust with Avaya CEO, Patrick Dennis
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White Paper

Das Model Context Protocol: Ein Statusbericht für Führungskräfte im Bereich Enterprise Customer Experience

Erfahren Sie, wie die offene KI-Orchestrierung das Contact Center revolutioniert und warum Avaya Infinity für die Zukunft gebaut ist.

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Governance by design: The Databricks partnership

Bringing enterprise grade security to our platform with Avaya CEO, Patrick Dennis
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