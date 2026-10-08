Die Avaya Infinity-Plattform ist standardmäßig offen gestaltet, um Unternehmen Flexibilität bei der Auswahl verschiedener Anbieter und eine betriebliche Orchestrierung bei der KI-Einführung zu bieten. Der Avaya Innovation Hub bietet eine zusätzliche Validierungsebene und stellt sicher, dass Partner-Integrationen ein hohes Maß an Enterprise-Reife besitzen

Technische Validierung – ausgewählte Partner, die von Avaya erfolgreich getestet worden sind.

Daten Reziprozität – Interaktionsdaten werden an Infinity zurückgegeben, um den vollständigen Kontext zu wahren

Einfachere Integration – validierte Lösungen, die den Aufwand für Eigenentwicklungen reduzieren

Schnellere Einführung – Tests und Dokumentationen geben Unternehmen Sicherheit beim Einsatz ihrer KI-Tools

Der Innovation Hub präsentiert ein geprüftes und stetig wachsendes Ökosystem. Hier sind einige ausgewählte Partner mit Spezialfunktionen, die Avaya Infinity optimal ergänzen.