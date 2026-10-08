Technologie-Partner-Ökosystem
Offene, KI-bereite Architektur. Zuverlässige Daten-Governance. Validierte Integration von Technologiepartnern für die Customer Experience im Unternehmen. Infinity orchestriert die passenden Funktionen in den Bereichen Self-Service, Agent Assist, sichere Transaktionen und Enterprise Workflows – für vernetzte und personalisierte Erlebnisse von einer Interaktion zur nächsten. Anwendungsfälle entdecken
Entwickelt, um Daten zu vernetzen, zu steuern und die Enterprise CX zu erweitern
Ausgewählte Partner-Integrationen
Verbinden Sie strategische Unternehmensplattformen und spezialisierte KI-Partner über ein Ökosystem, das als perfekte Ergänzung für Avaya Infinity konzipiert wurde
Offene Orchestrierung mit MCP
Verknüpfen Sie KI-Modelle, Systeme und Workflows über eine offene Architektur, die dafür sorgt, dass der Kontext über die gesamte Customer Journey hinweg erhalten bleibt.
Zuverlässige Daten-Governance
Bringen Sie KI und Kundendaten durch strengere Governance, Zugriffskontrollen und Datenintegrität im gesamten Ökosystem sicher zusammen.
Avaya Innovation Hub: Geprüfte und validierte Partner-Integrationen
Die Avaya Infinity-Plattform ist standardmäßig offen gestaltet, um Unternehmen Flexibilität bei der Auswahl verschiedener Anbieter und eine betriebliche Orchestrierung bei der KI-Einführung zu bieten. Der Avaya Innovation Hub bietet eine zusätzliche Validierungsebene und stellt sicher, dass Partner-Integrationen ein hohes Maß an Enterprise-Reife besitzen
- Technische Validierung – ausgewählte Partner, die von Avaya erfolgreich getestet worden sind.
- Daten Reziprozität – Interaktionsdaten werden an Infinity zurückgegeben, um den vollständigen Kontext zu wahren
- Einfachere Integration – validierte Lösungen, die den Aufwand für Eigenentwicklungen reduzieren
- Schnellere Einführung – Tests und Dokumentationen geben Unternehmen Sicherheit beim Einsatz ihrer KI-Tools
Der Innovation Hub präsentiert ein geprüftes und stetig wachsendes Ökosystem. Hier sind einige ausgewählte Partner mit Spezialfunktionen, die Avaya Infinity optimal ergänzen.
Cresta
KI-Coaching in Echtzeit, Konversationsanalyse und Erkenntnisse nach der Interaktion zur Unterstützung der Mitarbeiter-Performance
Poly.ai
Natürlich klingende, dialogorientierte Sprach-KI, die zur Automatisierung des Self-Service beiträgt und die Call-Containment-Rate verbessert
Journey.ai
Sichere Zahlungen und Unterstützung regulierter Workflows, um das Risiko der Offenlegung sensibler Daten bei Kundeninteraktionen zu minimieren
ElevenLabs
Hochwertige generative KI-Stimmen und Sprachsynthese, die natürlich klingen und die Interaktion zwischen Mensch und KI nahtlos gestalten.
Cisne
KI-native Workforce-Orchestrierung, die menschliche Mitarbeiter und KI-Agenten in Echtzeit ausbalanciert, um Personaleinsatz, Kapazitäten und Service-Levels zu optimieren.
„Was macht einen KI-Partner bereit für die Enterprise CX? Für Kunden wie die unseren geht die Bewertung eines KI-Partners weit über die Qualität einer Demo oder die Stärke eines einzelnen Anwendungsfalls hinaus.“
– Tony Lama, SVP and General Manager, Avaya Software
Enterprise-Technologie-Allianzen: Integrationen mit Plattformen, die Ihre Teams bereits nutzen
Avaya Infinity lässt sich in führende Unternehmensplattformen integrieren, um Zusammenarbeit, Kundendaten, KI und betriebliche Erkenntnisse über das gesamte Kundenerlebnis hinweg zu verknüpfen.
Microsoft
Verknüpfen Sie Zusammenarbeit, CRM-Kontext und KI-gestütztes Wissen mit Microsoft-Technologien wie Azure AI, Dynamics 365 und Teams
Integrieren Sie Google Cloud- und CCAI-Funktionen in das Kundenerlebnis für Sprach-, Sprech- und Analyse-Anwendungsfälle, orchestriert durch Avaya Infinity
Salesforce
Erweitern Sie den CRM-Kontext und die Transparenz der Workflows über die gesamte Customer Journey hinweg mit Salesforce-Integration im Infinity-Ökosystem
Verint
Senken Sie mit Verint die Kosten im Contact Center und steigern Sie die CX durch KI-gestützte Bots zur Automatisierung von Workflows. Messbarer ROI in wenigen Wochen.
Kontext vernetzen ohne Herstellerbindung
Avaya Infinity ist so konzipiert, dass es eine offene KI- und Orchestrierungsstrategie unterstützt. Über das Model Context Protocol (MCP) können Unternehmen KI-Modelle, Systeme und Workflows in Echtzeit miteinander verbinden, sodass sich der Kontext mit der Interaktion bewegt, anstatt in isolierten Tools gefangen zu bleiben. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude oder zukünftige Modelle einsetzt, unterstützt Infinity Sie bei der Orchestrierung der passenden Funktionen entlang der Customer Journey – ohne Sie an einen einzigen Anbieter zu binden
Offene Standards sind entscheidend
Avaya ist Mitglied der Agentic AI Foundation (AAIF) (wird in neuem Tab geöffnet), dem Projekt der Linux Foundation, das die Governance von MCP unterstützt und KI-Standards schafft. Die AAIF-Mitglieder-Community erweitert das Ökosystem zusätzlich, indem sie Organisationen zusammenbringt, die gemeinsam an der Reduzierung von Fragmentierung, der Verbesserung der Interoperabilität und der Förderung offener Protokolle im Bereich Agentic AI arbeiten
Unternehmensdaten über den gesamten KI-Lebenszyklus steuern
Sobald Systeme und Daten miteinander verbunden sind, ist eine solide Governance unerlässlich. Avaya kooperiert mit Databricks, um eine stärkere Kontrolle, Zugriffssteuerung und Datenintegrität im gesamten Ökosystem zu gewährleisten. So können Unternehmen ihre KI-Initiativen mit mehr Vertrauen vorantreiben. Eine verlässliche Governance hilft Unternehmen, eine kontextreiche Customer Experience zu skalieren, ohne die Kontrolle zu verlieren
- Daten über den gesamten KI-Lebenszyklus steuern
- Zugriffskontrollen und Aufsicht stärken
- Vertrauenswürdigere KI-Ergebnisse unterstützen
Governance by Design: Die Partnerschaft mit Databricks
Da KI-Systeme Zugriff auf Unternehmensdaten erhalten, ist Governance nicht verhandelbar. Executive Chairman des Verwaltungsrats Patrick Dennis erklärt, warum die Partnerschaft mit Databricks so konzipiert wurde, dass Sicherheit und Leistungsverantwortung von Anfang an in Avaya Infinity verankert sind, damit Unternehmen beruhigt agieren können.
Wie das Ökosystem in der Praxis zusammenwirkt
Der Wert des Ökosystems liegt nicht in isolierten Integrationen. Er liegt darin, wie Avaya Infinity dabei hilft, den Kontext über Kunden- und Mitarbeiter-Workflows hinweg zu übertragen, sodass die richtigen Systeme, Daten und KI-Funktionen im entscheidenden Moment Hand in Hand arbeiten.
- Sprach-Self-Service mit sicherem Zahlungsabschluss
- Agent Assist mit CRM-Kontext
- Gesteuerte KI über die gesamte Customer Journey
Poly.ai + Journey.ai + Avaya Infinity
Nutzen Sie dialogorientierte Sprach-KI für Standardanfragen und führen Sie Kunden anschließend durch einen sicheren Zahlungsabschluss, wobei der Kontext von Anfang bis Ende gewahrt bleibt.
Cresta + Microsoft + Avaya Infinity
Kombinieren Sie Echtzeit-Unterstützung für Mitarbeiter mit Kunden- und Workflow-Kontext, um schnellere und fundiertere Service-Interaktionen zu ermöglichen.
Databricks + offenes Ökosystem + Avaya Infinity
Bringen Sie Daten-Governance, Orchestrierung und Partner-Technologien in einer kontrollierten Architektur für Enterprise-KI zusammen.
Discover open, protocol-based orchestration with greater flexibility and control
Video
Verint Engage 2026: Avaya’s Chris Royer discusses AI innovation and open architecture
White Paper
Die Wichtigkeit von KI Offenheit
Erfahren Sie, warum KI-Agilität, Innovation und geschäftlicher Nutzen davon abhängen, den geschlossenen Systemen („Walled Gardens“) traditioneller CCaaS-Anbieter zu entkommen
Video
Rethinking the partner ecosystem: Open & curated
White Paper
Das Model Context Protocol: Ein Statusbericht für Führungskräfte im Bereich Enterprise Customer Experience
Erfahren Sie, wie die offene KI-Orchestrierung das Contact Center revolutioniert und warum Avaya Infinity für die Zukunft gebaut ist.