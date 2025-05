“La tecnologia Avaya per Contact Center è fondamentale per il nostro servizio, l’abbiamo adottata fin dall’inizio e ci ha consentito di sviluppare nel tempo servizi sempre più innovativi, efficaci e decisamente resilienti” spiega Maurizio Nanci, Senior Project Manager di Webgenesys. “Quando abbiamo iniziato a progettare l’introduzione di canali multimediali quali chat, email e social media ci siamo posti un quesito, se continuare con soluzioni on premise o iniziare a guardare al Cloud”.

“Ad oggi il canale chat del Cup Interaziendale è basato su tecnologia Avaya CCaaS” prosegue Maurizio Nanci “e non solo abbiamo potuto attivare feature innovative come la mappatura del customer journey, la funzionalità di Asynchronous Messaging, ossia un canale chat che tiene traccia delle chat scambiate in precedenza con il Cittadino, incluse immagini ed emoji, ma lo abbiamo realizzato in pochissimo tempo, senza investimenti onerosi e realizzando di fatto un perfetto modello ibrido tra on premise e Cloud”.

“Oggi, in un contesto sociale in cui le tecnologie utilizzate per la comunicazione, sia in modalità multicanale che omnicanale, sono parte integrante della vita delle persone, si trasformano sempre di più le necessità, le aspettative e i comportamenti dei cittadini di fronte ad un servizio di pubblica utilità” aggiunge Joseph Fazio, Chief Operating Officer presso Inginia. “La Customer o User Experience rappresenta per il committente e per il fornitore partner una delle priorità nella gestione dei servizi, dando ampio spazio ai percorsi che tendono a sviluppare ed accrescere il livello di loyalty verso l’azienda titolare del servizio”.

“Nello specifico del servizio Centro Unico di Prenotazione - Area Centro Calabria,” spiega Joseph Fazio, “le diverse soluzioni e i canali messi a disposizione da Avaya ai fini dell’accesso ai servizi di informazione e prenotazioni sanitarie agevolano i cittadini nell’interazione con le interfacce del nostro contact center, una combinazione perfetta tra componenti tecnologiche ed umane, fornendo dunque risposte adeguate ed efficaci alle richieste. Tutto ciò porta a conseguire risultati eccellenti di Customer Satisfaction, a far crescere il numero di endorser che raccontano il buon servizio ricevuto, e a garantire alle parti interessate e coinvolte nel progetto un alto livello di efficienza e di riduzione dei costi”.

“I nostri team di sviluppo sono impegnati anche nell’integrazione dei servizi CPaaS e CCaaS con altri servizi in Cloud per ottenere una Customer Experience sempre più completa e innovativa” riferisce Giulio Hassan, Innovation Manager di Webgenesys, che conclude: “abbiamo di fatto realizzato un’integrazione di Avaya CPaaS e CCaaS con Dialogflow CX di Google Cloud”.