Alla scoperta di Avaya Cloud Office

Non cercate altro che trovare la soluzione di comunicazione cloud che soddisfi tutte le vostre esigenze di collaborazione e scambio, ovunque lavoriate? Allora l’avete trovata: proprio qui, in questo momento.

Avaya Cloud Office® by Ring Central è più di un semplice sistema telefonico: è una soluzione versatile di comunicazione unificata che sfrutta la potenza del cloud.

Cosa c'è da sapere sulle piattaforme di comunicazione cloud

Oggi le aziende stanno evolvendo i loro processi, sia che si tratti di reclutare e inserire nuovi talenti, sia che si tratti di app desktop per lavoro da remoto, sia che si tratti di trovare i modi più efficienti per comunicare con i diversi reparti, i dipendenti e persino i clienti per le attività quotidiane. Una piattaforma di comunicazione cloud fornisce tutto ciò di cui i dipendenti di un'azienda hanno bisogno per comunicare in modo efficace, il tutto da un unico dispositivo, ovunque si trovino. Questa semplificazione delle comunicazioni non solo snellisce le operazioni all'interno di un'organizzazione, ma fa anche risparmiare denaro.

Caratteristiche per aziende di tutte le dimensioni

Se si parla di grandi organizzazioni che oggi hanno processi coerenti ed efficienti, tutte utilizzano una qualche forma di comunicazione nel cloud. Chiamate, chat e riunioni diventano più facili quando è possibile combinare tutte le modalità di comunicazione in un unico strumento di facile utilizzo. Le aziende stanno scoprendo che possono facilmente rivoluzionare il loro sistema di comunicazione semplicemente attraverso uno spazio di lavoro digitale.

Inoltre, con il lavoro agile a tempo pieno e ibrido, il modo di lavorare è cambiato. E la vita, per certi versi, non è mai stata così facile. L'eliminazione del pendolarismo ha permesso ai lavoratori non solo di avere più tempo libero, ma anche di essere più produttivi durante le ore di lavoro. Persone più felici significano dipendenti più impegnati, con un impatto positivo sull'azienda.

Un esempio concreto

L'anno scorso, l'Università statale di Nicholls in Louisiana ha dovuto ripensare il modo in cui eroga i suoi corsi, "trasmettendoli" per la prima volta fuori dal campus. È stata in grado di rimanere connessa grazie al cloud. Prima di Avaya Cloud Office, l'università non disponeva di una soluzione per il lavoro da remoto e aveva bisogno di una maggiore agilità per adattarsi alle esigenze di studenti e personale. Il passaggio a una piattaforma di comunicazione cloud ha fornito una soluzione per il lavoro a distanza, consentendo chiamate, messaggistica, riunioni e una maggiore collaborazione tra docenti e personale dell'università, mantenendo al contempo la comunicazione con gli studenti.

Guardate la loro testimonianza su Avaya Cloud Office.

"Siamo passati alla soluzione Avaya Cloud Office, che ha rappresentato un enorme passo avanti con una soluzione molto più diversificata per la nostra università".

- Slade Besson, direttore delle reti e delle comunicazioni dell'Università statale di Nicholls

Chiamate vocali e video

Ricordate la battuta sull'avere un telefono che fa tutto tranne che telefonare? Non è così con Avaya Cloud Office. I vostri dipendenti possono stare tranquilli sapendo che una piattaforma di comunicazione cloud funzionerà ovunque, in ufficio, in viaggio o a casa. Le chiamate sono ora in HD. Ciò significa che tutti gli interlocutori ricevono un segnale chiaro, senza attriti o interruzioni della conversazione.

Messaggistica

La messaggistica è una parte fondamentale della tecnologia moderna che consente ai dipendenti di lavorare da qualsiasi parte del mondo, anche quando sono in un luogo di ritrovo, tipo locale o bar. A volte basta un cambiamento di scenario per ispirare, equilibrare e ottenere risultati migliori. Attraverso la messaggistica, interi team possono collegarsi in tutto il mondo, inviare messaggi interni o partecipare a chat di gruppo. I messaggi vengono scambiati attraverso l'applicazione Avaya Cloud Office su quasi tutti i dispositivi utilizzati dai dipendenti.

Riunione

Le videoconferenze rendono le riunioni semplici per chiunque, ovunque nel mondo. E a differenza di una sala conferenze, dove si cerca di far funzionare tutte le apparecchiature, la condivisione di presentazioni, documenti e altri contenuti è semplice come usare il portatile di un partecipante. Le sale riunioni virtuali consentono di collaborare in ufficio o da casa senza problemi. Inoltre, i partecipanti possono facilmente unirsi alla riunione in qualsiasi momento, sia che sia stata programmata in anticipo sia che sia stata programmata al volo.

Analisi dei dati

Grazie ai dati sulle comunicazioni in azienda, è possibile capire come funziona l'azienda e migliorare il modo in cui lavorano i dipendenti.

Per esempio: quanto tempo ci vuole per rispondere a una chiamata di un cliente? Quanto tempo i vostri clienti restano in attesa? Quante chiamate perse avete al giorno? Sappiamo tutti quanto sia importante comprendere le statistiche aziendali - anche se il reporting non è necessariamente di vostra competenza - per ottimizzare ogni canale, ogni processo e ogni fase. Potrete quindi contare su dati accurati per costruire il piano migliore per raggiungere i vostri obiettivi di sviluppo.

Integrazione delle applicazioni

Molte aziende utilizzano già più soluzioni di comunicazione, dalla videoconferenza alla messaggistica istantanea, dalla gestione delle attività ai sistemi di comunicazione, talvolta con più applicazioni per lo stesso tipo di esigenza. Queste diverse soluzioni possono essere necessarie a causa di norme e regolamenti interni. A volte le conversazioni con i clienti richiedono semplicemente un'applicazione specifica. La soluzione a questo problema è evitare la dispersione degli strumenti tecnologici riunendoli tutti in un unico spazio digitale o Digital Workplace. È qui che entra in gioco la componente "unificata" delle comunicazioni.

Avaya Cloud Office si integra con Avaya Experience Platform per formare un'unica soluzione, la base per un'esperienza totale indipendentemente dalla modalità di gestione delle interazioni con i clienti. Questa soluzione completa va a vantaggio sia dei vostri clienti che dei vostri dipendenti.

Inoltre, la nostra soluzione di comunicazione unificata si integra con oltre 200 applicazioni aziendali dei principali fornitori. È probabile che supportiamo molte delle applicazioni che la vostra azienda già utilizza quotidianamente.

Come Avaya può aiutare

La collaborazione con i vostri team remoti o ibridi è una vera sfida che può essere resa più semplice con una soluzione di comunicazione unificata. E Avaya Cloud Office, riunendo chiamate, videoconferenze, messaggistica e altro ancora, è la soluzione ideale.