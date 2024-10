Vous rêvez de connecter vos systèmes et applications du quotidien afin de profiter de flux de travail plus intelligents et plus fluides au sein de toute votre entreprise ? Néanmoins, une connectivité accrue s’accompagne également de risques d’erreurs et de vulnérabilités. Les processus évoluent, les API peuvent rencontrer des anomalies et de nouveaux risques de sécurité peuvent se poser. À défaut de temps et ressources dédiés, les chances de progrès peuvent paraître minces. Heureusement, Avaya est là pour vous aider. Nous vous fournissons les effectifs, les processus et le savoir-faire indispensables pour améliorer votre environnement ainsi que pour concevoir des expériences à la hauteur des attentes de vos client.